Mini показала концептуальний мінівен Vision Urbanaut

На конференції #NEXTGen компанія Mini презентувала концептуальний мінівен Vision Urbanaut.

Про це повідомляє прес-служба виробника. З самого початку Mini Vision Urbanaut замислювався як електромобіль з функцією автономного керування. Це дало дизайнерам більше свободи при створенні інтер'єру і екстер'єру машини.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Фари Mini Vision Urbanaut розташовані під гратчастої конструкцією з алюмінію з прорізами і видно тільки у включеному стані. Завдяки матричному дизайну фари можуть показувати різні кольорові зображення, створюючи нову форму комунікації між автомобілем і зовнішнім світом.

Решітка радіатора тепер восьмикутна, а не шестикутна. Оскільки в Vision Urbanaut немає ДВС, решітка виконує нову функцію – служить панеллю для датчиків систем "автопілота".

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Задні ліхтарі з матричним дизайном розташовані за гратчастими алюмінієвими накладками і змінюють свій вигляд в різних режимах.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Важливий візуальної елемент Vision Urbanaut – колеса, пофарбовані в бірюзово-синій колір Ocean Wave. Обриси британського прапора на колесах – данину поваги країні походження бренду. Колеса є ще одним способом взаємодії автомобіля з навколишнім світом: будучи прозорими і підсвічуються зсередини, вони змінюють зовнішній вигляд в залежності від обраного режиму.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Футуристичний однооб'емник демонструє можливі варіанти організації корисного простору салону. Залежно від потреб салон можна трансформувати для подорожей, спілкування або розслаблення. Ці режими отримали назви Wanderlust, Vibe і Chill.

Доступ в салон водієві та пасажирам забезпечує єдина зсувні двері, розташована по лівому борту автомобіля.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

В основі інтер'єру – чотиримісна компоновка сидінь. Два передніх крісла обертаються, а спинки масивних задніх сидінь можна скласти вручну і повернути. Коли автомобіль не рухається, приладова панель опускається і перетворюється в диван. Використання сенсорів дозволило відмовитися від традиційних перемикачів або кнопок.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

У задній частині салону залишається більш темне і відокремлене простір. Над заднім диваном розташовується тканинний навіс з опціональною світлодіодним підсвічуванням. Можна також комфортно розташуватися на підлозі. Навпаки двері передбачений невеликий столик.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Домінуючий матеріал в салоні – інноваційна тканина, що створює відчуття затишку і комфорту. Оздоблення з коркового дерева на рульовому штурвали і на підлозі забезпечує приємний мікроклімат в салоні.

У режимі Wanderlust салон перетворюється в ідеальне місце для керування автомобілем або використання "автопілота". На центральному дисплеї активуються візуальні ефекти, що нагадують про світ подорожей з туристичних плакатів 50-60-х років. Поряд з анімацією маршруту тут з'являється інформація про поїздку, визначні пам'ятки і часу прибуття.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Щоб почати керування автомобілем, водію достатньо доторкнутися до логотипу Mini, після чого висуватимуться кермо і педалі. Лаконічний дисплей на приладовій панелі дає підказки по маршруту і попереджає про небезпеки. При включенні режиму автономного водіння кермо і педалі прибираються, а дисплей для водіння зникає з екрану. Зовні графіка на світлодіодних матричних фарах і задніх ліхтарях сигналізує про те, що перебуває в режимі автономного водіння.

Розслаблюючу атмосферу режиму Chill доповнюють музика в стилі ембієнт і звуки природи. Залежно від положення заднього дивана на ньому можна сидіти або лежати, а навіс, який можна затемнити, нагадує крони дерев. У центральній зоні круглий дисплей перетворюється в настільну лампу.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

Vibe відкриває для користувачів то, що знаходиться навколо автомобіля, і створює відчуття єднання. Зсувні двері відкривається, а лобове скло піднімається. Центральний екран стає центром управління мультимедіа.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

На колесах автомобіля з'являються зображення еквалайзерів, а навіс над заднім диваном створює приємну клубну атмосферу. При бажанні автомобіль може перетворитися в музичний програвач.

Mini Vision Urbanaut press.bmwgroup.com

У концепті Vision Urbanaut продумані сервіси, які спростять використання автомобіля. Наприклад, можливість відкрити автомобіль за допомогою переносних пристроїв з функцією роздачі доступу друзям або членам сім'ї. По дорозі можна прослуховувати плейлисти, аудіокниги або підкасти, а персоналізований планувальник подорожей радитиме, які пам'ятки оглянути, і підбирати найцікавіші рекомендації членів спільноти Mini.

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