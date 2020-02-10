"Ми зробимо інший пікап" Ілон Маск розповів про новий Tesla Cybertruck

Новий електричний пікап Tesla Cybertruck 2022 модельного року вразив світову громадськість своїм дизайном. Однак Ілон Маск скептично поставився до ринкових перспектив цієї моделі.

Про це повідомляє CNBC. Маск спочатку сумнівався в тому, що хтось захоче купити новий Тесла Кібертрак. І навіть сказав своїй команді, що в разі провалу можна все переграти: "Якщо ніхто не захоче це купувати, ми зробимо інший пікап, який схожий на інші та виглядає більш звично".

Пікап Tesla Cybertruck дійсно всіх здивував tesla.com

Електромобіль Tesla Cybertruck з'явиться на дорогах в якості серійного авто в кращому випадку в 2022 році. Але автомобіль вже як слід прорекламував себе завдяки незвичайному стилю. Цей дизайн, за словами Ілона Маска, натхненний стилістикою кінокартин "Той, що біжить по лезу", "Божевільний Макс" і "Назад у майбутнє".

У дизайні Tesla Cybertruck помітно вплив DeLorean DMC-12 з фільму "Назад у майбутнє"

Cybertruck отримав дуже неоднозначні відгуки: комусь автомобіль сподобався і викликав похвалу за сміливість і креативний підхід, інші вважали дизайн занадто вигадливим і недоречним.

Новини У Росії Tesla Cybertruck уже покрився іржею

Проте, модель знайшла велику кількість шанувальників. У Tesla зібрали більше 250 000 попередніх замовлень! Ілон Маск навіть назвав електричний пікап кращим продуктом компанії Тесла. Залишилося дочекатися серійного виробництва.

З самого початку Ілон Маск сумнівався в успіху Tesla Cybertruck

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відома компанія з Росії вкрала дизайн Tesla Cybertruck, в стилі якого зробила новий iPhone 11.

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