Мешканці одного селища безкоштовно отримають електромобілі

Компанія Renault вирішила реалізувати унікальний проект, який повинен продемонструвати можливість масового переходу на електричний транспорт і його зручність в повсякденній експлуатації. Для цього вона пересадить на електромобілі населення невеликого населеного пункту, який розташований на півдні Франції.

Йдеться про комуну Аппі в департаменті Арьеж, де станом на 2017 рік проживало загалом 25 чоловік. Абсолютно всі жителі цього "селища" отримають електромобілі Renault Zoe і настінні зарядки до них на додачу.

Комуна Аппі. Фото: Renault

Крім того, в комуні встановлять швидку зарядку, яка за 30 хв підключення дозволить заряджати машині на 145 км пробігу.

Електрокари та супутнє обладнання жителям Аппі нададуть безкоштовно, щоправда, не назавжди, а лише на 3 роки. За цей час Рено хоче довести, що "електричками" зручно користуватися не тільки в містах, але й важкодоступних населених пунктах (а комуна Аппі якраз розташована Аппі в гірській місцевості).

Відзначимо, Renault Zoe – це електричний хетбчек В-класу, який доступний в двох варіантах потужності (на 108 і 135 сил), а також з двома батареями (40 кВтг і 52 кВт - год). Максимальний запас ходу автомобіля складає 395 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ексклюзивно електромобіль Renault буде продаватися за ціну Дастера.