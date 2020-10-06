Mercedes випустив конкурента Xiaomi з ресурсом на 5000 км пробігу

Компанія Mercedes-Benz розширила лінійку "електричних пропозицій". Щоправда, цього разу на ринок вона вивела на ринок не автомобіль, а електросамокат, який буде конкурувати, серед іншого, із самокатами Xiaomi.

Новинка від Mercedes називається EQ eScooter. Проект реалізовувався німецькою маркою у співпраці зі швейцарською компанією Micro Mobility Systems AG, яка має великий досвід роботи з електросамокати, пише Autoevolution.

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

За словами творців, EQ eScooter виготовлений з якісних матеріалів і сучасних комплектуючих. Він важить 13,5 кілограмів, а вбудованої батареї LG ємністю 7,8 Агод вистачає на подолання відстані до 25 кілометрів. За рух електросамоката відповідає мотор потужністю 0,5 кВт, максимальна швидкість "машини" – 20 км/год. Обидва колеса скутера підресорені, і це його ключова відмінність від більшості аналогів на ринку.

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

Виробник підкреслює, що EQ eScooter може проїхати близько 5000 км без необхідності "капремонту".

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

В першу чергу, новинка орієнтована на власників автомобілів. Її мета – комфортна доставка водія в так званий останній кілометр (тоо відстань між припаркованим автомобілем і пунктом призначення, до якого складно дістатися на машині в багатолюдному місті). Втім, EQ eScooter добре підходить і для перевезення в громадському транспорті, тому його можуть використовувати не тільки автомобілісти.

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

Електросамокат Mercedes-Benz. Фото: Daimler

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Xiaomi випустила ідеальний транспорт для міста за 440 євро.