Mercedes відмовився від свого революційного електромобіля

Сьогодні до електромобілів прикута увага, хоча багато хто розумно обирає ДВЗ. На цьому тлі водневі авто залишаються в тіні. І Mercedes не має наміру нічого змінювати в цьому плані.

На даний момент в модельному ряду Мерседес є один водневий електрокар – кросовер Mercedes GLC F-Cell. Ви могли не знати про цей автомобіль, адже він пропонується тільки на умовах довгострокової оренди на обмеженій кількості ринків. Але тепер і цього не буде.

Mercedes припиняє виробництво свого водневого електромобіля mercedes-benz.com

Німецький автовиробник вирішив відмовитися від розробок в сфері паливних елементів (в легковому секторі), тому виробництво GLC F-Cell зупинять. Отже, жодного наступника модель не отримає. У всякому разі, найближчим часом.

Mercedes припиняє виробництво свого водневого електромобіля mercedes-benz.com

У компанії вважають водородомобілі безперспективним і дуже дорогим та складним в розробці напрямком. Навіть незважаючи на те, що BMW, Toyota, Hyundai та Honda активно займаються цією технологією, а багато експертів бачать майбутнє транспорту саме в цьому напрямку. Можливо, фахівців Мерседес можна зрозуміти, адже їх машина вийшла непростою: водневий GLC – це електричний гібрид.

Mercedes припиняє виробництво свого водневого електромобіля mercedes-benz.com

Mercedes припиняє виробництво свого водневого електромобіля mercedes-benz.com

Виходить, такий термін можливий навіть без участі ДВЗ. "Традиційні" авто на водні, як правило, включають в себе паливний елемент для переробки безпосередньо водню, бак для нього ж, електромотор і батарею, яка накопичує невикористану енергію на майбутнє. Але в Mercedes-Benz GLC F-Cell встановлений комплект елементів живлення більшої ємності (13,5 кВтг), який можна заряджати від зовнішньої мережі.

Mercedes GLC F-Cell можна заправляти воднем і заряджати від зовнішньої електромережі mercedes-benz.com

Mercedes GLC F-Cell можна заправляти воднем і заряджати від зовнішньої електромережі mercedes-benz.com

В результаті сумарний запас ходу становить 480 км, 50 з яких можна подолати взагалі без водню (бак вміщує 4,4 кг палива). Конструкція вийшла надто складною і дійсно дорогою у виробництві. У поєднанні з цим інфраструктура заправних станцій не стала настільки розвиненою, як цього очікували в компанії.

Mercedes припиняє виробництво свого водневого електромобіля mercedes-benz.com

Зараз ми спостерігаємо небувале пожвавлення в цьому секторі. Надалі розвиток галузі буде прискорюватися завдяки автовиробникам, зайнятим в розробці водневих технологій. Можливо, Mercedes-Benz знову повернеться в цей сегмент. Правда, переривати дослідження в області вантажного транспорту в компанії не планують.

А поки німці займуться розвитком лінійки звичних батарейних електромобілів, дорога розробка яких виявляється все ж відчутно дешевшою.

F-Cell навіть не отримав оновлення в стилі Mercedes GLC 2020 mercedes-benz.com

F-Cell навіть не отримав оновлення в стилі Mercedes GLC 2020 mercedes-benz.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про відмінності традиційних електромобілів, гібридів і водневих авто.

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