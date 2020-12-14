Mercedes-Benz здивував електричною новинкою за $3 200

Компанія Mercedes-Benz представила електричну новинку під назвою EQ Formula E Team eBike. Вона являє собою шосейний велосипед, який поєднує в собі класичний дизайн і сучасні технології. Незвичайну розробку іменитого виробника автомобілів вже можна купити на офіційно сайті, його ціна становить 3 200 доларів.

Своє нове творіння Mercedes-Benz побудував спільно з "придворним" виробником електровелосипедів N+. EQ Formula E Team eBike схожий на безліч інших шосейних велосипедів, які присутні на ринку, проте його видає рама – вона значно товща, ніж у звичайних аналогів. Це пояснюється тим, що всередині конструкції встановлені батарея та електромотор, які дозволяють велосипеду працювати від електрики.

Велосипед живиться від 36-вольтової батареї Panasonic, вона дозволяє проїхати на одному заряді 100 кілометрів. Щоб повністю заповнити запас АКБ від побутової мережі, необхідно 3,5 години. Батарея під'єднана до електродвигуна потужністю 250 Вт, який прискорює двоколісний транспорт до максимальних 30 км/год. Силові агрегати встановлені в центральній частині велосипеда, завдяки цьому інженерам вдалося досягнути виняткової стійкості на дорозі (розподіл ваги по осях становить 50:50).

Рама EQ Formula E Team eBike виготовлена з відполірованого вручну алюмінію, а вилка – з карбону. Також велосипед отримав гідравлічні дискові гальма і шини, які захищені від проколів.

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