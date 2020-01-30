Головна Новини
30 січня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Mercedes-Benz показав суперника Tesla Model S

1.3т
Читати матеріал російською

Дебют електромобіля Mercedes-Benz EQS 2021 очікується вже в другій половині поточного року.

Як стало відомо OBOZREVATEL, німецький виробник активно працює над розширенням лінійки електричних автомобілів сімейства EQ.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS

mercedes-benz.com

Незважаючи на проблеми з запуском серійного електричного кросовера EQC, в Штутгарті тривають інтенсивні роботи над новими електрокарами. Наступним кроком стане дебют серійного флагманського седана Mercedes-Benz EQS.

Перший електричний кросовер Mercedes-Benz EQC вже продається і навіть з'явився в Україні

Перший електричний кросовер Mercedes-Benz EQC вже продається і навіть з'явився в Україні

mercedes-benz.com

Новини
Інше обличчя: новий Mercedes S-Class W223 потайки зняли на заводі
Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS

mercedes-benz.com

Компанія показала ілюстрації цієї моделі, прихованої під камуфляжем, в тандемі з представленим раніше концепт-каром Vision EQS. На фото добре видно, наскільки схожі два електрокари, зокрема обтічною формою і похилим лобовим склом.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS: на фото видно, що у концепту і предсерийной моделі є багато спільного

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS: на фото видно, що у концепту і предсерийной моделі є багато спільного

mercedes-benz.com

Новини
Bosch і Mercedes-Benz тестують безпілотники для каршерінга
Участь двох автомобілів у випробуваннях свідчить про активні роботи з підготовки серійного виробництва моделі EQS

Участь двох автомобілів у випробуваннях свідчить про активні роботи з підготовки серійного виробництва моделі EQS

mercedes-benz.com

Крім того, серійна модель переважатиме за розмірами концепт – буде вища й довша. Завдяки цьому збільшиться не тільки висота салону для задніх пасажирів, а й обсяг багажного відділення. Довжина електрокара – 5295 мм, ширина – 2077 мм і висота – 1436 мм. Колісна база новинки – 3260 мм. Для порівняння: поточна генерація звичайного S-Class (W222) має більш скромні габаритні розміри: 5125x1899x1496 мм, а відстань між осями складає 3035 мм.

Серійний електромобіль буде більшим не тільки за концепт, але й звичайний S-Class

Серійний електромобіль буде більшим не тільки за концепт, але й звичайний S-Class

mercedes-benz.com

Передбачається, що салон буде багато в чому уніфікований з родинним седаном Mercedes-Benz S-Class. Зокрема, очікується, що автомобіль отримає нову цифрову приладову панель, а також великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS

mercedes-benz.com

Новини
Авто для Аватара: Mercedes-Benz представив унікальний електромобіль

EQS матиме літій-іонну батарею потужністю приблизно 100 кВт/год, яка буде забезпечувати енергією два електродвигуни сумарною потужністю 350 кВт/476 к.с. З таким арсеналом повнопривідний електромобіль зможе досягати 200 км/год, а на розгін до першої "сотні" йому знадобиться 4,5 секунди. Дальність пробігу на повністю зарядженій батареї обіцяють до 700 км за циклом WLTP.

Як раніше писав OBOZREVATEL, електричний кросовер Mercdedes-Benz EQC вже з'явився в Україні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
електромобілі новини авто Tesla кросовер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги