Mercedes-Benz показав суперника Tesla Model S

Дебют електромобіля Mercedes-Benz EQS 2021 очікується вже в другій половині поточного року.

Як стало відомо OBOZREVATEL, німецький виробник активно працює над розширенням лінійки електричних автомобілів сімейства EQ.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS mercedes-benz.com

Незважаючи на проблеми з запуском серійного електричного кросовера EQC, в Штутгарті тривають інтенсивні роботи над новими електрокарами. Наступним кроком стане дебют серійного флагманського седана Mercedes-Benz EQS.

Перший електричний кросовер Mercedes-Benz EQC вже продається і навіть з'явився в Україні mercedes-benz.com

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS mercedes-benz.com

Компанія показала ілюстрації цієї моделі, прихованої під камуфляжем, в тандемі з представленим раніше концепт-каром Vision EQS. На фото добре видно, наскільки схожі два електрокари, зокрема обтічною формою і похилим лобовим склом.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS: на фото видно, що у концепту і предсерийной моделі є багато спільного mercedes-benz.com

Участь двох автомобілів у випробуваннях свідчить про активні роботи з підготовки серійного виробництва моделі EQS mercedes-benz.com

Крім того, серійна модель переважатиме за розмірами концепт – буде вища й довша. Завдяки цьому збільшиться не тільки висота салону для задніх пасажирів, а й обсяг багажного відділення. Довжина електрокара – 5295 мм, ширина – 2077 мм і висота – 1436 мм. Колісна база новинки – 3260 мм. Для порівняння: поточна генерація звичайного S-Class (W222) має більш скромні габаритні розміри: 5125x1899x1496 мм, а відстань між осями складає 3035 мм.

Серійний електромобіль буде більшим не тільки за концепт, але й звичайний S-Class mercedes-benz.com

Передбачається, що салон буде багато в чому уніфікований з родинним седаном Mercedes-Benz S-Class. Зокрема, очікується, що автомобіль отримає нову цифрову приладову панель, а також великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS mercedes-benz.com

EQS матиме літій-іонну батарею потужністю приблизно 100 кВт/год, яка буде забезпечувати енергією два електродвигуни сумарною потужністю 350 кВт/476 к.с. З таким арсеналом повнопривідний електромобіль зможе досягати 200 км/год, а на розгін до першої "сотні" йому знадобиться 4,5 секунди. Дальність пробігу на повністю зарядженій батареї обіцяють до 700 км за циклом WLTP.

Як раніше писав OBOZREVATEL, електричний кросовер Mercdedes-Benz EQC вже з'явився в Україні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!