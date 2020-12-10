Mercedes-Benz поділився інформацією про електричний eSprinter

Німецька компанія Mercedes-Benz анонсувала першу офіційну інформацію щодо нового електричного сімейства eSprinter.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка буде побудована на модульній електричній платформі нового покоління Electric Versatility Platform.

У розроблення модульної задньопривідної архітектури компанія інвестувала 350 млн євро. Під час створення нового eSprinter використовувався багаторічний досвід та відгуки багатотисячної армії користувачів.

Покупцям будуть запропоновані три варіанти батарей та два варіанти колісної бази media.daimler.com

Сімейство eSprinter буде пропонуватися у різноманітних конфігураціях, які дозволять максимально задовольнити потреби клієнтів в електричній мобільності. Покупцям будуть запропоновані три варіанти батарей, два варіанти колісної бази та найширший спектр конфігурацій, від шасі з кабіною для установки спеціалізованих кузовів до класичних фургонів та мікроавтобусів. Крім того, традиційно компанія запропонує версії для швидкої допомоги, поліції та служб сервісу.

eSprinter слугуватиме основою для створення широкої гами моделей, від шасі до цільнометалічного фургона та мікроавтобуса media.daimler.com

Нова платформа відіграє важливу роль у подальшому вдосконаленні електричних моделей для комерційного використання. eSprinter буде доступний по всьому світу, включаючи США, Канаду та Китай.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault відзначить 40-річчя моделі Trafic випуском оновленого сімейства, а Opel готує електричну версію фургона Movano. Крім того, американський стартап Rivian показал перші екземпляри спеціалізованого електричного фургона для компанії Amazon.