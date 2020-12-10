Mercedes-Benz поділився інформацією про електричний eSprinter

Німецька компанія Mercedes-Benz анонсувала першу офіційну інформацію щодо нового електричного сімейства eSprinter.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка буде побудована на модульній електричній платформі нового покоління Electric Versatility Platform.

У розроблення модульної задньопривідної архітектури компанія інвестувала 350 млн євро. Під час створення нового eSprinter використовувався багаторічний досвід та відгуки багатотисячної армії користувачів.

Сімейство eSprinter буде пропонуватися у різноманітних конфігураціях, які дозволять максимально задовольнити потреби клієнтів в електричній мобільності. Покупцям будуть запропоновані три варіанти батарей, два варіанти колісної бази та найширший спектр конфігурацій, від шасі з кабіною для установки спеціалізованих кузовів до класичних фургонів та мікроавтобусів. Крім того, традиційно компанія запропонує версії для швидкої допомоги, поліції та служб сервісу.

Нова платформа відіграє важливу роль у подальшому вдосконаленні електричних моделей для комерційного використання. eSprinter буде доступний по всьому світу, включаючи США, Канаду та Китай.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault відзначить 40-річчя моделі Trafic випуском оновленого сімейства, а Opel готує електричну версію фургона Movano. Крім того, американський стартап Rivian показал перші екземпляри спеціалізованого електричного фургона для компанії Amazon.