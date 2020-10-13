Mercedes-Benz побудував електричний всюдихід для екстремалів

Компанія Mercedes-Benz представила унікальний електричний всюдихід для екстремалів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Концептуальна модель EQC 4x4² створена на базі серійного електричного кросовера EQC 400 4Matic.

Mercedes-Benz EQC 4x4² media.daimler.com

Порівняно з базовою версією, автомобіль отримав збільшений до 293 мм (+153 мм) дорожній просвіт, розширювачі колісних арок шириною 10 см, 20-дюймові диски з позашляховою гумою і портальні мости. Завдяки всім цим удосконаленням автомобіль має високу геометричну прохідність, що дозволяє з легкістю долати суворе бездоріжжя.

Mercedes-Benz EQC 4x4² media.daimler.com

Mercedes-Benz EQC 4x4² media.daimler.com

Крім цього всюдихід забезпечили унікальною системою генерації звуку AVAS (Acoustic Vehicle Alert System), яка видає відповідні звуки під час руху і на парковці. Інтенсивність звуку змінюється залежно від положення педалі акселератора, швидкості і рівня заряду батареї. Аналогічна система використовується і на серійному EQC, але новинка отримала власне потужніше звучання, а динаміки ховаються в корпусі фар. Так народився термін "lampspeaker".

Mercedes-Benz EQC 4x4² media.daimler.com

Mercedes-Benz EQC 4x4² media.daimler.com

Концепт EQC 4x4² став третім представником сім'ї 4x4² від Mercedes-Benz. У вересні 2015 року компанія організувала дрібносерійний випуск моделі G 500 4x4². А в 2017 році побачив світ концепт E 400 All-Terrain 4x4².

Mercedes-Benz G 500 4x4² media.daimler.com

Mercedes-Benz E 400 All-Terrain 4x4² media.daimler.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz розповіла про електромобіль, який зможе проїхати понад 1200 км.