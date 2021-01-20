Mercedes-Benz офіційно представив новий електромобіль

Німецька компанія Mercedes-Benz провела презентацію нового електричного кросовера EQA.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка отримала привабливий дизайн у стилі "старшої" моделі EQC.

Новинка отримала привабливий дизайн в стилі "старшої" моделі EQC media.daimler.com

Компактний кросовер EQA 250 оснащений асинхронним електромотором, який видає "на гора" 140 кВт (190 к.с.) та 375 Нм крутного моменту. Живлення для нього забезпечує батарея ємністю 66,5 кВтг. Автомобіль здатний подолати на одній зарядці 486 км по циклу NEDC з максимальною швидкістю 160 км/год. На спринт від 0 до 100 км/год електричному кросоверу потрібно 8,9 секунди. Залежно від типу та потужності джерела електроенергії на повну зарядку потрібно від 30 хвилин до 6 годин.

Залежно від типу та потужності джерела електроенергії на повну зарядку потрібно від 30 хвилин до 6 годин media.daimler.com

У стандартну комплектація EQA входять світлодіодні фари High Performance з системою адаптивного управління головним світлом, електропривод дверей багажника з функцією безключового доступу, 18-дюймові легкосплавні диски, адаптивна світлодіодне підсвічування салону з палітрою з 64 кольорів та камера заднього виду.

Кросовер отримав 18-дюймові диски і повністю світлодіодну світлотехніку media.daimler.com

Функціонал фірмової мультимедійної системи MBUX для електромобіля розширили. Зокрема, вона дозволяє водієві отримати оперативні дані про запас ходу, рівень заряду батареї та розподілі потоку енергії.

У стандартній комплектації – адаптивна світлодіодне підсвічування салону з палітрою з 64 кольорів та камера заднього виду media.daimler.com

Крім того, система навігації запропонує необхідну інформацію про зарядних станціях на маршруті. Через систему MBUX можна управляти навігацією, режимами руху, налаштовувати ток зарядки та час відправлення.

Функціонал фірмової мультимедійної системи MBUX для електромобіля розширили media.daimler.com

Для кросовера пропонується широкий список базового і опціонного обладнання, а комплектації Electric Art та AMG Line, а також пакет Night, дозволять максимально персоналізувати новинку з урахуванням індивідуальних переваг власника.

Спочатку покупцям буде запропонована передньопривідна версія EQA 250 media.daimler.com

Спочатку покупцям буде запропонована передньопривідна версія EQA 250, але пізніше палітра модифікацій буде розширена. Вартість новинки в Німеччині стартує з 47540 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила інноваційний цифровий кокпіт з штучним інтелектом, а на тестах помітили електричний кросовер EQS.