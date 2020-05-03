Mercedes-Benz міг стати електричним 30 років тому

Електромобілі могли б стати масовим явищем на дорогах набагато раніше, якщо експериментальний Mercedes-Benz 190E 30-років тому запустили б в серію.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

У травні 1990 року на виставці в Ганновері компанія Mercedes-Benz представила повністю електричний седан 190Е. Ідея проекту полягала в тестуванні платформи моделі 190E для різних типів приводу і розташування акумуляторів.

У той час оцінювалися можливості в основному натрій-нікель-хлоридних або натрій-сірчаних батарей, які мали набагато більш високу енергоємність, ніж звичайні свинцеві АКБ.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

На Женевському автосалоні 1991 року компанія представила більш досконалу версію 190E Electro. Електричний 190E володів усіма характеристиками і рівнем безпеки звичайної моделі з ДВЗ.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

Виставковий екземпляр, представлений в Женеві, мав в своєму арсеналі два електромотора постійного струму – по одному на кожне заднє колесо. Сумарна потужність становила скромні за сучасними мірками 44 к.с. За словами творців, запас ходу електричного 190Е становив 110 км.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

В автомобілі використовувалася натрій-нікель-хлоридна АКБ і система рекуперативного гальмування, яка допомагала заряджати акумулятор при русі. Все зайве з машини зняли, щоб компенсувати вагу важких батарей. В результаті електромобіль важив всього на 200 кг більше, ніж аналогічна модель з ДВС.

Один з примірників електромобіля накатав за рік 100 тисяч км carscoops.com

Щоб оцінити життєздатність проекту, в період з 1992 по 1996 рік електромобілі проходили всебічні випробування на німецькому острові Рюген за підтримки місцевої влади.

Для оцінки роботи електромобілів в умовах повсякденної експлуатації була виготовлена дослідна партія з 10 Mercedes-Benz 190E Electro. Вони мали різні конфігурації електродвигунів, трансмісій і АКБ.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

На острові також були встановлені спеціальні подзарядні станції з сонячними батареями, щоб оцінити максимально можливий ефект від використання "зеленої" енергії. В цілому в випробуванні брали участь 60 автомобілів і мікроавтобусів різних брендів.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

Автомобілі тестували різні користувачі, в тому числі місцеві таксисти. За словами представників Mercedes-Benz, проблем практично не було, а тестові машини демонстрували чудову надійність.

1990 Mercedes-Benz 190E Electro carscoops.com

Один з автомобілів навіть накатав 100 тисяч км за рік. На жаль, незважаючи на всі успіхи, рішення про запуск електромобілів в серійне виробництво так і не було прийнято.

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