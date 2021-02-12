Mercedes-Benz EQS готується до прем'єри

На тестах помічений флагман електричної лінійки компанії Mercedes-Benz – ліфтбек EQS, з якого видалили частину захисного камуфляжу.

Про це повідомляє портал Motor1. Новинка, дебют якої очікується у цьому році, займе верхню строчку у ієрархії електромобілів німецького бренду.

EQS отримає повністю світлодіодну оптику з оригінальним малюнком денних ходових вогнів Motor1

Автомобіль отримав обтічний кузов ліфтбек, причому, силует новинки не схожий на жодну іншу модель компанії. Серед характерних особливостей електромобіля велика колісна база та короткі звіси.

Автомобіль отримав обтічний кузов ліфтбек, причому, силует новинки не схожий ні на одну іншу модель компанії. Motor1

Як і личить флагману, EQS отримає повністю світлодіодну оптику з оригінальним малюнком денних ходових вогнів, висувні ручки, як у нового S-Class, а також недавно представлену мультимедійну систему MBUX Hyperscreen, яка буде доступна у якості опції.

Очікується, що на одному заряді батареї Mercedes-Benz EQS зможе проїхати більше 700 км Motor1

Очікується, що на одному заряді батареї Mercedes-Benz EQS зможе проїхати більше 700 км. А виробництво моделі налагодять на суперсучасному заводі Factory 56 у німецькому Зиндельфингене паралельно з новим S-Class.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні представили нове покоління S-Class, а також флагманський кросовер Mercedes-Maybach GLS.