Mercedes-Benz EQS готується до прем'єри

На тестах помічений флагман електричної лінійки компанії Mercedes-Benz – ліфтбек EQS, з якого видалили частину захисного камуфляжу.

Про це повідомляє портал Motor1. Новинка, дебют якої очікується у цьому році, займе верхню строчку у ієрархії електромобілів німецького бренду.

Автомобіль отримав обтічний кузов ліфтбек, причому, силует новинки не схожий на жодну іншу модель компанії. Серед характерних особливостей електромобіля велика колісна база та короткі звіси.

Як і личить флагману, EQS отримає повністю світлодіодну оптику з оригінальним малюнком денних ходових вогнів, висувні ручки, як у нового S-Class, а також недавно представлену мультимедійну систему MBUX Hyperscreen, яка буде доступна у якості опції.

Очікується, що на одному заряді батареї Mercedes-Benz EQS зможе проїхати більше 700 км. А виробництво моделі налагодять на суперсучасному заводі Factory 56 у німецькому Зиндельфингене паралельно з новим S-Class.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні представили нове покоління S-Class, а також флагманський кросовер Mercedes-Maybach GLS.