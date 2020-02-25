Мексиканці випустили перший електричний кросовер Ford.Фото

Компанія Ford випустила перший екземпляр електричного кросовера Mustang Mach-E. Фотографії зібраної машини опублікували на одній зі сторінок Facebook мексиканського заводу компанії.

Як з'ясував OBOZREVATEL, повномасштабне виробництво Ford Mustang Mach-E стартує восени 2020 року, тому, судячи з усього, перед нами не готова товарна модель, а передсерійна машина, на якій в процесі заводських випробувань на дорогах випробують якість складання автомобіля, її силові агрегати і інше оснащення .Випускати електрокроссовер Ford будуть в Мексиці.

Ford Mustang Much-E Ford Motor Company Cuautitlan Stamping and Assembly Plant (CSAP), Facebook

Новини Ford наочно показав перевагу порожнього капота в електромобілі

Ford робить велику ставку на електромобілі з випуском електричного кросовера Mustang Mach-E, мета новинки – створити серйозну конкуренцію Tesla Model Y. При цьому, як раніше заявив виробник, електроМустанг спочатку з'явиться в Європі (там більший попит), а не на батьківщині, у США. Постачання Mach-E почнуться в кінці 2020 року – початку 2021 року, хоча клієнти зможуть протестувати автомобіль вже восени.

Новини Електричний кросовер Ford викликав ажіотажний попит

Ford Mustang Much-E Ford Motor Company Cuautitlan Stamping and Assembly Plant (CSAP), Facebook

Ford Mustang Much-E Ford Motor Company Cuautitlan Stamping and Assembly Plant (CSAP), Facebook

Ford Mustang Much-E Ford Motor Company Cuautitlan Stamping and Assembly Plant (CSAP), Facebook

Ford Mustang Mach-E буде доступний в декількох варіантах, діапазон цін складе від 43 тис. до 59,9 тис. доларів. Позначку в 100 км/год автомобіль буде долати за 6-7 сек, найкрутіший варіант GT – за 3 сек, а запас ходу складе від 340 до 450 км (знову-таки, в залежності від версії).

Ford Mustang Much-E Ford Motor Company Cuautitlan Stamping and Assembly Plant (CSAP), Facebook

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ford придумав цікаву захист для авто від викрадачів.

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