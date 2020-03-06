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6 березня • оновлено в 12:14
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Mazda визначилася з ціною свого першого електромобіля

1.2т
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Компанія Mazda назвала ціну на свій перший електромобіль – MX-30. Щоправда, стосується вона лише спецверсії (моделі першого видання) і лише одного ринку.

Проте, ця цифра дає як мінімум приблизну картину того, скільки буде коштувати електрокар Mazda MX-30.

Mazda MX-30

Mazda MX-30

mazda-press.com

Новинка стартує з ринку Великої Британії, тут за автомобіль у версії First Edition проситимуть від 30 495 фунтів стерлінгів ($ 39 340). Таким чином, свою першу "електричку" Мазда оцінили на рівні інших бюджетних електрокарів останніх поколінь.

Mazda MX-30

Mazda MX-30

mazda-press.com

Новий MX-30 оснащений електродвигуном, що забезпечує 143 к.с. і 264 Нм, а також АКБ ємністю 35,5 кВтг, якої вистачає на подолання відстані у 200 км за циклом WLTP. Пробіг досить невеликий, проте в Мазді заявляють, що для міського авто більше і не треба: в середньому європейські жителі проїжджають по 50 км на день. Крім того, це частково компенсується швидкою зарядкою: через чарджер потужністю 50 кВт батарею можна зарядити до 80% за 30 – 40 хвилин.

Mazda MX-30

Mazda MX-30

mazda-press.com

Стандартне оснащення Mazda MX-30 First Edition також включає в себе проекційний дисплей, круїз-контроль, мультимедіа з Apple CarPlay і Android Auto, електрорегулювання водійського сидіння у 8-и позиціях, а також настінний зарядний пристрій для будинку. Крім того, за доплату доступна пара ексклюзивних кольорів кузова за ціною 1,2 тис. І 1,6 тис. доларів.

Mazda MX-30

Mazda MX-30

mazda-press.com

Пізніше Mazda оголосить ціни на інші версії MX-30.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися п ерші зображення і подробиці про нову Mazda6.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mazda електромобілі нові авто
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