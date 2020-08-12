Mazda раптово "залила" у свій перший електромобіль бензин

Не так давно Mazda почала випускати свій перший електромобіль – кросовер MX-30. А тепер компанія несподівано анонсувала нову версію цього автомобіля, яка, в свою чергу, вже не обійдеться без "краплі пального".

Йдеться про модифікацію MX-30 e-Skyactiv G, такий автомобіль отримає гібридну силову установку: вона буде поєднуватиме в собі 2,0-літровий атмосферний бензиновий мотор Skyactiv-G і так звану систему м'який гібрид M Hybrid (в неї входить невеликий електродвигун + акумулятор).

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

За великим рахунком, Mazda MX-30 e-Skyactiv G буде класичним паливним авто, але за рахунок гібридного доважку буде відрізнятися паливною економічністю, а також "тихим і плавним" запуском, відзначає виробник. Очікується, що потужність машина складе на рівні 150 сил.

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Випускати MX-30 e-Skyactiv G почнуть з осені. Що ж стосується електромобіля MX-30, то, нагадаємо, він оснащений електромотором потужністю 143 к.с. і батареєю ємністю 35,5 кВтг, яка розрахована на запас ходу у 200 км за циклом WLTP.

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv G. Фото: Mazda

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