Матеріали для електромобілів вирішили добувати з дна океану

Зараз необхідні для побудови електрокарів метали добуваються виключно на суші. Але в найближчому майбутньому дана галузь вийде за її межі.

Так, канадська компанія DeepGreen Metals Inc., яка займається видобутком корисних копалин шляхом мінімального впливу на довкілля, провела геологорозвідувальну розвідку в Тихому океані і з'ясувала, що метали, які застосовуються при створенні батарей і проводки для електромобілів, у багатьох відношеннях вигідніше добувати з дна моря. Причому ні про яке буріння не йдеться – всі необхідні матеріали будуть збиратися з дрібного шару бруду океанічного дна.

Процес видобутку металів matangitonga.to

Такий спосіб завдає в рази меншої шкоди планеті: при ньому на 74% виділяється менше вуглекислого газу, на 93% завдається менша шкода дикій природі, на 94% скорочується залученість земельних ресурсів і на 100% скорочуються рівень твердих відходів. Крім того, він може допомогти уникнути кризи, яка намічається у зв'язку з підвищеним попитом на метали для виробництва електрокарів: згідно з прогнозом Світового банку, до 2050 року попит на деякі метали для акумуляторних електромобілів збільшиться в 11 разів, при цьому вже до 2025 року очікується дефіцит нікелю, кобальту та міді.

DeepGreen Metals Inc вже уклала 15-річний контракт на геологорозвідувальні роботи в зоні Кларіон-Кліппертон в східній частині Тихого океану. З цього року компанія почне тестувати пілотну систему зі збору поліметалічних конкрецій, з яких потім будуть отримувати нікель, кобальт, мідь та марганець.

Поліметалічних конкреція greencarcongress.com

Згідно з прогнозами, в Тихому океані можна зібрати 909 млн тонн поліметалічних конкрецій (при цьому контракт DeepGreen Metals охоплює територію, яка багата зразкова на 756 млн тонн сировини). Частка металів у них наступна: приблизно 1,3% нікелю, 29,2% марганцю, 1,1% міді та 0,2% кобальту.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що для електромобілів розробили батарею, з якою на одному заряді можна буде проїхати 2000 км.

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