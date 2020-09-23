Маск анонсував нові акумулятори для Tesla: що зміниться

Американська компанія Tesla збирається випускати нові власні акумулятори для автомобілів з електродвигунами, які будуть значно потужніше сучасних аналогів.

Про це заявив глава Tesla Ілон Маск під час презентації Battery Day в середу, 23 вересня. В ході заходу котирування компанії різко скакали, тому що заяви Маска про прориви чергувалися з визнанням, що вони ще не зовсім готові.

Новий пристрій на даний момент називається "4680". Він матиме циліндричну форму. Ємність акумуляторів, за словами Маска, буде приблизно в п'ять разів вище, ніж у тих, які компанія в даний час масово застосовує в електрокарах.

Маск уточнив, що нові пристрої дозволять істотно збільшити дистанцію, яку машини зможуть проїхати без додаткової зарядки. Крім того, в перспективі це призведе до зниження вартості автомобілів.

Разом з тим, підприємець зізнався, що серійне виробництво нових акумуляторів тільки "майже працює", та й то на рівні досвідченої ділянки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні вартість акцій Tesla впала в чотири з половиною рази – з $ 2213 до $ 498 за штуку.