Марка Hummer повернеться на ринок з конкурентом Tesla Cybertruck

На майбутній фінал американської Національної футбольної ліги планується презентація нового електричного пікапа під брендом Hummer.

Як стало відомо OBOZREVATEL, американський концерн General Motors має намір відновити виробництво автомобілів марки Hummer. Повернення бренду планується приурочити до одного з найбільш значущих спортивних заходів в США – фінальній грі НФЛ – Super Bowl 2020 року, яка відбудеться на стадіоні в Майамі 2 лютого.

Презентація відродженого Hummer відбудеться в рамках фіналу НФЛ 2 лютого media.gm.com

За даними агентства Bloomberg, первістком відродженої марки стане повнорозмірний електричний пікап, який буде продаватися як "Hummer by GMC", а перші товарні екземпляри надійдуть в продаж в США в 2021 році. Одним з факторів, що вплинули на позитивне рішення про запуск новинки у виробництво, став небачений ажіотаж навколо електричного пікапа Tesla Cybertruck.

Джерела в The Wall Street Journal стверджують, що презентувати відроджений Hummer буде суперзірка американського баскетболу Джеймс Леброн, а рекламний проморолик транслюватиметься під час проведення суперфіналу НФЛ.

GM планує організувати виробництво нового сімейства електричних пікапом і позашляховиків преміум-класу на заводі Hamtramck в Детройті. Нагадаємо, що концерн придбав права на марку Hummer у компанії AM General у 1998 році, а останні автомобілі марки були виготовлені в 2010-му.

Hummer H1 Pick-Up media.gm.com

Новинка буде продаватися через дилерські салони GMC, так як створювати окрему мережу для бренду Hummer недоцільно через фінансові причини. Свого часу аналогічним шляхом пішли в концерні Daimler AG, перетворивши люксовий бренд Maybach в Mercedes-Maybach.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російська підробка Tesla Cybertruck заіржавіла при виробництві.

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