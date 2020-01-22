Маловідомий електромобіль Lada виставили на продаж за $ 14 500

На одному з російських інтернет-майданчиків з'явилося оголошення про продаж рідкісного авто. Мова йде про електромобіль Lada El Lada, який був випущений в Тольятті 8 років тому.

Як пише Motor.ru, на початку минулого десятиліття АвтоВАЗ взявся за розвиток EV-напрямку. У підсумку, в 2011 році компанія викотила свій перший електромобіль, який побудували на базі Lada Kalina.

Lada El Lada wroom.ru

Машина отримала електромотор потужністю 83 к.с. і блок літій-іонних батарей. На одному заряді вона проїжджала 150 км, що за мірками того часу було непоганим показником, тоді як час заряджання від звичайної мережі становило 8 годин (начебто).

Lada El Lada wroom.ru

Всього було випущено 100 Lada El Lada, кожен з екземплярів був оцінений приблизно в 16 000 доларів. І ось зараз на продаж виставили один з таких електрокарів, за який просять $ 14 500. Втім, купувати його не поспішають, оскільки раніше цей автомобіль намагалися реалізувати за $ 15 500 (таким чином, власник вже "скинув" тисячу).

Lada El Lada автогурман.com

Судячи з усього, настільки висока ціна пояснюється не тільки рідкістю авто, але й її перебігом, який становить лише 2,4 тисячі км. Рік випуску електромобіля – 2012.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, АвтоВАЗ визначився з ціною оновленої Lada Niva 2020. Її оцінили як найдешевший Renault.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал