Маленькому кросоверу Tesla помітно збільшили запас ходу

Компанія Tesla внесла деякі корективи щодо майбутнього кросоверу Model Y. Вони стосуються термінів виходу моделі та технічних характеристик.

Як з'ясував OBOZREVATEL, спочатку Tesla планувала розпочати постачання Model Y восени 2020 року, проте тепер час очікування скоротився: в листі інвесторам каліфорнійський виробник електрокарів заявив, що відвантаження компактного SUV почнуться в першому кварталі 2020 року (швидше за все, в кінці лютого або березні).

Tesla Model Y tesla.com

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А ось по частині технічки ще цікавіше: топовим версіями моделі збільшили запас ходу на одному заряді, незважаючи на те, що автомобіль ще не вирушив на конвеєр. Так, якщо раніше для повнопривідної (двомоторної) Tesla Model Y запас ходу був заявлений на рівні 280 миль (448 км), то зараз він вже становить 315 миль (504 км). Нововведення стосується обох модифікацій з двома моторами – Long Range і Performance. Як відзначили в Tesla, ця зміна стала можливою завдяки "постійного технічного прогресу".

На сайті виробника вже внесені відповідні зміни Скріншот сайту Tesla

На сайті виробника вже внесені відповідні зміни Скріншот сайту Tesla

Відзначимо, що у США за Tesla Model Y Long Range просять 48 690 доларів. Високопродуктивна версія Performance оцінена трохи дорожче – 56 690 доларів.

До речі, як уже повідомляв OBOZREVATEL, свій революційний електромобіль анонсував вже і General Motors. Ним стане пікап, який випустять під маркою Hummer.

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