Крига скресла: Ford почав приймати замовлення на електричний Mustang Mach-e

У США стартували офіційні продажі першого в історії марки Ford повністю електричного кросовера Mustang Mach-E.

Всі, хто вже вніс депозит і забронював за собою інноваційний електрокар, можуть завершити оформлення угоди. Водночас компанія переглянула специфікації, оголосивши, що всі кросовери, незалежно від типу приводу і комплектації, стали потужнішими, ніж вказувалося раніше.

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Наприклад, базова модифікація з переднім приводом додала в потужності 11 к.с. (266 к.с.), а крутний момент зріс із 415 до 430 Нм. Повнопривідна версія в комплектації початкового рівня тепер розвиває потужність 266 к.с. (+11 к.с.) і 316 Нм (+8 Нм).

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Для автомобілів, на яких використовується батарея збільшеної ємності, характеристики також покращилися. Зокрема, передньопривідна модифікація має у своєму арсеналі 290 к.с. (+8 к.с.) і 430 Нм (+15 Нм), а повнопривідний варіант може похвалитися потужністю 346 к.с. (14 к.с.) і крутний момент в 580 Нм (+8 Нм).

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Тепер про ціни. Базова версія Select обійдеться без урахування державних дотацій у $43 895. Версія Premium стартує з $50 тисяч, а California Route 1 і GT обійдуться в $51 800 і $60 500 відповідно. Всі екземпляри версії First Edition у США вже розпродані, незважаючи на вартість в $59 300.

2021 Ford Mustang Mach-e. Фото: media.ford.com

Нагадаємо, що завдяки державній підтримці, покупці електричного Mustang отримають "cash back" розміром $7500. У такий спосіб реальна ціна новинки – від $36 395. Для порівняння, основний конкурент – Tesla Model Y з урахуванням субсидії обійдеться мінімум в $45 490.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford підготувала для моделі Focus дві гібридні версії