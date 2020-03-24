Легендарний мікроавтобус Volkswagen перетворили в електромобіль

Колекційний екземпляр мікроавтобуса Volkswagen T1 Samba Bus перевели на електротягу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Ретрокар не обов'язково повинен забруднювати навколишнє середовище, подумали в компанії VW Commercial Vehicles, і переробили культовий мікроавтобус в абсолютно нешкідливий електромобіль.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

За основу для свого проекту, який отримав назву e-BULLI, майстри комерційного підрозділу "Фольксваген" взяли компоненти від сучасних електромобілів марки. А в іншому, це все той же стильний VW T1 Samba Bus, що зійшов з конвеєра в далекому 1966 році. Природно, що мікроавтобус пройшов повний курс реставрації.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

На зміну 44-сильною оппозитной бензинової "четвірці" прийшов безшумний 83-сильний (61 кВт) електромотор. Він має крутний момент 212 Нм, що більш ніж удвічі перевершує можливості рідного ДВС з його 102 Нм.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Автоматична трансмісія має 5 режимів: P, R, N, D і B. Режим В дозволяє водієві збільшити енергію від рекуперації при гальмуванні.

Автоматична трансмісія має 5 режимів: P, R, N, D і B vwpress.co.uk

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Максимальна швидкість e-BULLI обмежена електронікою на позначці 130 км/год, що на 25 км/год більше, ніж у оригінального Т1 з ДВС. Привід здійснюється на задні колеса, а літій-іонна батарея має енергоємність 45 кВтг.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

За допомогою потужного зарядного пристрою (50 кВт) поповнення батареї до 80% її ємності займе всього 40 хвилин. А повністю зарядженій батареї вистачить, щоб подолати до 200 км.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Шасі моделі повністю переробили для поліпшення комфорту поїздки. Спереду встановили "многоричажку", а ззаду використовуються пружинна підвіска амортизаторами, якi можно регулювати. Також автомобіль забезпечили сучасної рульовою рейкою і більш ефективною гальмівною системою з вентильованими дисками на всіх колесах.

Повністю зарядженої батареї вистачить, щоб подолати до 200 км vwpress.co.uk

Побачити e-BULLI "на власнi очi" можна буде на виставці Techno Classica 2020 року, яка запланована на 24-28 червня цього року.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, VW Commercial Vehicles у співпраці з ательє Abt підготували повністю електричну версію оновленого VW Transporter.

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