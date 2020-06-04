Лапи замість коліс: як виглядає електрична Лада-павук

Бюджетний автомобіль Лада Пріора перетворили в павука. Для цього автомобіль позбавили коліс і повністю замінили силову установку. Незвичайну машину протягом двох місяців створювали в Росії.

ВАЗ 2170 тепер виглядає дуже незвично і пересувається за допомогою лап павука. Автори серйозно поставилися до проєкту і провели масштабну інженерну роботу. Цікаво, що машину перевели на електричну тягу.

Лада Пріора перетворили в електричного павука скріншот відео

Двигун, коробку передач і паливний бак зняли для полегшення конструкції. В результаті Лада Пріора без "непотрібного" обладнання важить всього 700 кг, але ще стільки ж важать "лапи павука".

Лада Пріора перетворили в електричного павука скріншот відео

Лада Пріора перетворили в електричного павука скріншот відео

Змінилися габарити автомобіля: довжина становить 5,6 м, ширина – 6,2 м, а висота дорівнює 3,33 м. Для порівняння, розміри базової Лада Пріора: 4350 / 1680 / 1420 мм. Як видно, дорожній просвіт зі стандартних 165 мм багаторазово збільшився.

Лада Пріора перетворили в електричного павука скріншот відео

Про ємність батареї і запас ходу інформації немає. Напевно ніхто і не підраховував цих показників. У будь-якому випадку, пересуватися дорогами загального користування на такому транспортному засобі заборонено, тому дальність пробігу не має жодного значення стосовно щоденної експлуатації.

Як розповідав OBOZREVATEL, блогери змусити працювати вживані Honda, Ford і Peugeot без оливи та охолоджуючої рідини. Двигуни машин зламалися в різний час.