Купеподібний електрокрос Skoda Enyaq iV GT готується до прем'єри

Купеорбазний електричний кросовер Skoda Enyaq iV GT зовсім скоро буде представлений офіційно. Предсеріний прототип моделі помічений у мінімальному камуфляжі.

Про це повідомляє портал Carscoops. Виробництво електричного кросовера Skoda Enyaq iV почалося зовсім недавно, але в компанії не звикли спочивати на лаврах та готують чергову новинку на електротязі – купеподібний Enyaq iV GT.

Автомобіль буде використовувати аналогічну модульну конструкцію MEB концерну VW, яку вже застосували на моделі Enyaq iV та німецькому Volkswagen ID.4. Дата офіційної прем'єри купеоразной версії все ближче, так що Skoda починає активно скидати камуфляж.

Стилістичним прообразом Enyaq iV GT стане торішній концепт-кар Skoda Vision iV. Судячи з ілюстрацій, перед нами спортивна версія RS. Очікується, що більш обтічний силует кузова новинки дозволить збільшити запас ходу у порівнянні зі звичайним Enyaq iV.

Покупцям новинки буде запропонований широкий вибір модифікацій. Базова версія отримає привід на задні колеса, 148-сильний електромотор та батарею на 55 кВтг. На сходинку вище буде розташовуватися версія з мотором потужністю 179 к.с. та АКБ на 62 кВтг.

На топової версії очікується батарея на 82 кВтг. З нею будуть доступні три варіанти комплектації – заднеприводная 204-сильна та дві повнопривідних з двома електромоторами сумарною потужністю 265 та 306 к.с. Залежно від версії Enyaq GT зможе долати без зупинки відстань від 340 до 510 км (по циклу WLTP).

Поява новинки у дилерів чекає у другій половині майбутнього року.

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