Купеподібний електричний кросовер від Audi: всі подробиці

На автосалоні в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра купеподібного кросовера Audi e-tron Sportback на електротязі.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесі відбувся світовий дебют нового електрокара від Audi. Кросовер e-tron Sportback разюче відрізняється від родинного e-tron (щоб подивитися всі фото, доскрольте новину до кінця).

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Автомобіль став нижчим на 13 мм і отримав власний більш обтічний силует – коефіцієнт аеродинамічного опору знизився з 0,28 до 0,25. Це позитивно позначилося на пробігу, додавши до запасу ходу 10 км.

Audi e-tron Sportback audi.com

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Audi e-tron Sportback audi.com

Як і звичайний e-tron, новинка побудована на модульній електричній платформі MLB Evo. У базовій комплектації – пневматична підвіска, що дозволяє змінювати кліренс у діапазоні 76 мм, 19-дюймові колісні диски й повністю цифровий кокпіт.

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Audi e-tron Sportback audi.com

Базова версія e-tron Sportback 50 quattro оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 230 кВт (313 к.с.). Крутний момент досягає величини 540 Нм. Живлення для них забезпечує акумулятор ємністю 71 кВт/год. На спринт від 0 до 100 км/год автомобіль витрачає 6,8 с, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 190 км/год. Запас ходу, за даними виробника, досягає 347 км за циклом WLTP.

Audi e-tron Sportback audi.com

Для тих, кому 313 "конячок" здасться мало, компанія підготувала версію e-tron Sportback 55 quattro. Для неї передбачена батарея ємністю 95 кВт і електрична силова установка сумарною потужністю 360 к.с., причому потужність можна швидко збільшити до 408 сил. З таким арсеналом кросовер "вистрілює" до 100 км/год за 5,7 секунди, але електронний лімітатор не дозволить розігнатися понад 200 км/год. Виробник обіцяє, що при повністю зарядженій батареї e-tron Sportback 55 quattro здатний подолати дистанцію до 446 км.

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Audi e-tron Sportback audi.com

У Європі ціни на e-tron Sportback стартують з 71350 євро, а продажі почнуться навесні наступного року.

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