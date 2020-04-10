Культовий кабріолет отримає електричну начинку
Компанія Garage Italia Customs планує розширити пропонований ассортімен рестомодов Icon-e новинкою на базі Alfa Romeo Spider.
Майстри з Мілана представили перші ескізи майбутньої моделі. Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e – сучасна екологічно чиста інкарнація четвертого покоління моделі Alfa Romeo Spider.
За словами представників компанії, Duetto Icon-e буде повністю електричної і отримає незвичайний прозорий дах. Стилістика моделі збережеться, але всі деталі будуть виготовлені заново.
Автомобіль отримає повністю світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також колісні диски оригінального малюнка з 5-ма спицями і золотистим напиленням. Чистоту і динамізм форм підкреслюють приховані ручки дверей і стрілоподібні дзеркала мінімальних розмірів.
У салоні з'явилися нові сидіння з червоної шкіри, декоративна панель з червоного дерева, дефлектори вентиляції іншого дизайну, спортивні ручки дверей і сабвуфер ззаду. На центральній консолі встановлений важіль вибору режимів руху, який подібно до звичайного важеля КП переміщається в "олдскульних" прорізах.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Totem Automobili готує електричний рестомод на базі Alfa Romeo Giulia.