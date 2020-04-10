Культовий кабріолет отримає електричну начинку

Компанія Garage Italia Customs планує розширити пропонований ассортімен рестомодов Icon-e новинкою на базі Alfa Romeo Spider.

Garage Italia Duetto Icon-e garage-italia.com

Майстри з Мілана представили перші ескізи майбутньої моделі. Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e – сучасна екологічно чиста інкарнація четвертого покоління моделі Alfa Romeo Spider.

Alfa Romeo Spider (1986 – 90) з кузовом Pininfarina alfaromeo.com

За словами представників компанії, Duetto Icon-e буде повністю електричної і отримає незвичайний прозорий дах. Стилістика моделі збережеться, але всі деталі будуть виготовлені заново.

Garage Italia Duetto Icon-e отримає незвичайний прозорий зйомний верх garage-italia.com

Автомобіль отримає повністю світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також колісні диски оригінального малюнка з 5-ма спицями і золотистим напиленням. Чистоту і динамізм форм підкреслюють приховані ручки дверей і стрілоподібні дзеркала мінімальних розмірів.

Салон Garage Italia Duetto Icon-e з'єднує мінімалізм з дорогим оздобленням шкірою та деревом garage-italia.com

У салоні з'явилися нові сидіння з червоної шкіри, декоративна панель з червоного дерева, дефлектори вентиляції іншого дизайну, спортивні ручки дверей і сабвуфер ззаду. На центральній консолі встановлений важіль вибору режимів руху, який подібно до звичайного важеля КП переміщається в "олдскульних" прорізах.

Салон Garage Italia Duetto Icon-e оперізує декоративна панель з червоного дерева garage-italia.com

Garage Italia Duetto Icon-e garage-italia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Totem Automobili готує електричний рестомод на базі Alfa Romeo Giulia.