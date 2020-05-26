Найкрутіший китайський позашляховик потрапив на живі фото

Китайський кросовер Hongqi E-HS9 – новий електромобіль від найбільш престижного і дорогого автовиробника Піднебесної. Новинку спіймали на живих фото перед дебютом.

Раніше компанія Hongqi займалася розробкою і виробництвом транспортних засобів для китайської партійної еліти. Тепер бренд вирішив вийти в цивільний сектор, щоб запропонувати покупцям найдорожчі та найрозкішніші автомобілі, які тільки можна створити в КНР.

Звідси і ціна – орієнтовно за новий Hongqi E-HS9 просять від $67 000, що можна сміливо назвати видатною цифрою для китайської машини. Топова комплектація оцінена приблизно в $77 000. Крім того, що кросовер Hongqi E-HS9 є найбільшим SUV компанії, він оснащений відразу двома електромоторами.

Китайський Rolls-Royce потрапив на живі фото autohome.com.cn

Китайський Rolls-Royce потрапив на живі фото autohome.com.cn

Відповідно, китайський електромобіль оснащено повнопривідною трансмісією вже в стандарті. Сумарна потужність перевищує 500 к.с., а крутний момент становить 770 Нм. Акумуляторна батарея ємністю 92 кВтг забезпечує 600-кілометровий запас ходу. Очікується, що тираж буде обмежений приблизно 50 000 примірників.

Дизайн не випадково нагадує Rolls-Royce Cullinan – китайський виробник переманив шеф-стиліста британського бренду розкішних авто. І раніше моделі Hongqi тяжіли до англійської класики, але тепер такий підхід обгрунтований куди краще.

Китайський Rolls-Royce потрапив на живі фото autohome.com.cn

Китайський Rolls-Royce потрапив на живі фото autohome.com.cn

Офіційна прем'єра преміального електрокару відбудеться у вересні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий китайський позашляховик, який одночасно скопіював УАЗ і стару Toyota Land Cruiser.