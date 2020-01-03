Кросовери Kia і Hyundai отримають електромотори

Популярні кросовери Kia Sorento, Hyundai Tucson і Santa Fe отримають гібридні версії.

Як стало відомо OBOZREVATEL, корейський концерн має намір розширити лінійку гібридних модифікацій. На цей раз інженери взялися за популярні кросовери Kia Sorento, Hyundai Tucson і Santa Fe.

Hyundai Tucson нового покоління проходить фінальні тести на трасі Нюрбургринг motor1.com

Три SUV отримають гібридні і PHEV гібридні версії в рамках програми електрифікації. Прототипи вже проходять дорожні тести на полігонах в Німеччині і Кореї, а також на дорогах загального користування.

2020 Kia Sorento з гібридним силовим агрегатом помічений на випробуваннях motor1.com

У планах Hyundai і Kia до 2025 року підготувати до серійного виробництва 13 "класичних" гібридів, 6 PHEV, 23 електромобіля і 2 моделі на водневих паливних елементах. В рамках довгострокової стратегії розвитку планується представити в 2024 році цілком електричну платформу.

2020 Hyundai Santa Fe hyundainews.com

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У новому 2020 році корейські виробники мають намір вивести на світові ринки гібридні і PHEV гібридні версії своїх бестселерів – Hyundai Santa Fe і нового покоління Hyundai Tucson, а також Kia Sorento відразу в двох варіантах гібридних приводів.

2020 Hyundai Tucson hyundainews.com

Паралельно з електрифікацією в компаніях Hyundai і Kia ведуться активні дослідження в області автономного управління в рамках спільного проекту з американською компанією Aptiv (в минулому – Delphi Automotive). У планах СП до 2023 року впровадити в серійне виробництво системи автономного управління 4 рівня, а ще через кілька років – 5 рівня.

2020 Kia Sorento kiamedia.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Kia Sportage став самим затребуваним автомобілем в Україні в 2019 році.

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