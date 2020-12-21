Кросовер Voyah Free з Китаю має потужність 680 к.с. та запас ходу 860 км

Китайський Dongfeng представив 680-сильний електричний кросовер Voyah Free, здатний подолати на одній зарядці акумулятора 860 км.

Про це повідомляє портал Autohome. Преміальний кросовер нового бренду Voyah виділяється не тільки своїми характеристиками, але і дизайном, яке розробляло знамените італійське ательє Italdesign.

Преміальний кросовер нового бренду Voyah виділяється не тільки своїми характеристиками, але і дизайном autohome.com.cn

Voyah Free створений за мотивами концептуального кросовера i-Free, представленого у вересні на автосалоні у Пекіні. В основі новинки лежить модульна платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture) з двохважельною підвіскою спереду, многоричажной конструкцією ззаду та тягової батареєю між осями.

За своїми розмірами Voyah Free трохи поступається актуальним генераціям BMW X5 та Mercedes-Benz GLE. Довжина моделі – 4905 мм, ширина – 1950 мм, висота – 1690 мм. Відстань між осями складає 2955 мм. Автомобіль отримав оригінальний дизайн, що перегукується із зовнішністю концепту, а також хорошу аеродинаміку – Cx дорівнює 0,28.

За своїми розмірами Voyah Free трохи поступається актуальним генерацій BMW X5 та Mercedes-Benz GLE autohome.com.cn

Базова версія оснащується двома електромоторами (по одному на кожну вісь) сумарною потужністю 680 к.с. та моментом в 1000 Нм. Пробіг на одній зарядці досягає 500 км по циклу NEDC. На спринт від 0 до 100 км/год ця версія витрачає 4,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 200 км/год.

Друга модифікація являє собою заряджає послідовний гібрид. Крім двох електромоторів у ньбого є бензиновий 4-циліндровий турбомотор об'ємом 1,5 літра (109 к.с.). Він не має механічного зв'язку з колесами та виконує функцію генератора для зарядки акумулятора. Завдяки такій конструкції автомобіль здатний долати до 860 км (NEDC).

Залежно від версії кросовер здатний долати відстань від 500 до 860 км autohome.com.cn

П'ятимісний салон прикрашений полірованим алюмінієм та двокольоровою шкірою з контрастною стрічкою. Приладова панель складається з трьох цифрових дисплеїв, об'єднаних під одним склом. Інфо-розважальна система може управлятися голосом та жестами, розпізнає обличчя користувача за допомогою технології Face ID, а також здатна оновлюватися "по повітрю".

Приладова панель складається з трьох цифрових дисплеїв, об'єднаних під одним склом autohome.com.cn

Автомобіль отримав багату базову комплектацію, в яку входять мультиконтурні передні крісла з електроприводами, вентиляцією, підігрівом та масажем, чотирьохзонний клімат-контроль, пневмопідвіска, адаптивний круїз-контроль та інші опції.

Автомобіль отримав багату базову комплектацію autohome.com.cn

Виробництво новинки обіцяють налагодити у кінці майбутнього року на підприємстві колишнього СП Renault Dongfeng в Ухані. Орієнтовна вартість Voyah Free – $ 60 тисяч, що істотно нижче ціни на продукцію аналогів закордонних брендів.

Виробництво новинки обіцяють налагодити у кінці 2021 року autohome.com.cn

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , з конвеєра заводу BMW у Китаї зійшов перший електричний кросовер, а компанія BYD розробила BYD представили електро-таксі для китайського Uber.