Кросовер Voyah Free з Китаю має потужність 680 к.с. та запас ходу 860 км

Китайський Dongfeng представив 680-сильний електричний кросовер Voyah Free, здатний подолати на одній зарядці акумулятора 860 км.

Про це повідомляє портал Autohome. Преміальний кросовер нового бренду Voyah виділяється не тільки своїми характеристиками, але і дизайном, яке розробляло знамените італійське ательє Italdesign.

Voyah Free створений за мотивами концептуального кросовера i-Free, представленого у вересні на автосалоні у Пекіні. В основі новинки лежить модульна платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture) з двохважельною підвіскою спереду, многоричажной конструкцією ззаду та тягової батареєю між осями.

За своїми розмірами Voyah Free трохи поступається актуальним генераціям BMW X5 та Mercedes-Benz GLE. Довжина моделі – 4905 мм, ширина – 1950 мм, висота – 1690 мм. Відстань між осями складає 2955 мм. Автомобіль отримав оригінальний дизайн, що перегукується із зовнішністю концепту, а також хорошу аеродинаміку – Cx дорівнює 0,28.

Базова версія оснащується двома електромоторами (по одному на кожну вісь) сумарною потужністю 680 к.с. та моментом в 1000 Нм. Пробіг на одній зарядці досягає 500 км по циклу NEDC. На спринт від 0 до 100 км/год ця версія витрачає 4,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 200 км/год.

Друга модифікація являє собою заряджає послідовний гібрид. Крім двох електромоторів у ньбого є бензиновий 4-циліндровий турбомотор об'ємом 1,5 літра (109 к.с.). Він не має механічного зв'язку з колесами та виконує функцію генератора для зарядки акумулятора. Завдяки такій конструкції автомобіль здатний долати до 860 км (NEDC).

П'ятимісний салон прикрашений полірованим алюмінієм та двокольоровою шкірою з контрастною стрічкою. Приладова панель складається з трьох цифрових дисплеїв, об'єднаних під одним склом. Інфо-розважальна система може управлятися голосом та жестами, розпізнає обличчя користувача за допомогою технології Face ID, а також здатна оновлюватися "по повітрю".

Автомобіль отримав багату базову комплектацію, в яку входять мультиконтурні передні крісла з електроприводами, вентиляцією, підігрівом та масажем, чотирьохзонний клімат-контроль, пневмопідвіска, адаптивний круїз-контроль та інші опції.

Виробництво новинки обіцяють налагодити у кінці майбутнього року на підприємстві колишнього СП Renault Dongfeng в Ухані. Орієнтовна вартість Voyah Free – $ 60 тисяч, що істотно нижче ціни на продукцію аналогів закордонних брендів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , з конвеєра заводу BMW у Китаї зійшов перший електричний кросовер, а компанія BYD розробила BYD представили електро-таксі для китайського Uber.