Кросовер Tesla Model Y подешевшав на $8000

Американська компанія Tesla продовжує розширювати модельний ряд. Цього разу компанія підготувала початкову задньоприводну модифікацію кросовера Model Y.

Про це повідомляється на сайті виробника. Базова версія в США обійдеться в $41 490, а з урахуванням державної субсидії фактично кросовер коштуватиме $34 190.

Tesla Model Y тепер доступна в базовій версії із заднім приводом tesla.com

Потужність базової задньопривідної Tesla Model Y не повідомляється. Але зате компанія обіцяє запас ходу в разі повністю зарядженої батареї до 395 км. На спринт від 0 до 100 км/год новинці потрібно 5,3 секунди, максимальна швидкість досягає 217 км/год.

Для порівняння у повнопривідної версії з двома моторами у версії Long Range запас ходу досягає 525 км/год, на розгін до першої "сотні" буде потрібно 4,8 с. А топова модифікація Performance розганяється 0-100 км/год за 3,5 с і може подолати без зупинки до 488 км.

Опціонний третій ряд обійдеться у 3000 доларів tesla.com

Ще одна хороша новина для потенційних покупців Tesla Model Y – два додаткових сидіння. Опція коштуватиме $3 тисячі. Як видно з фото, поміститися на третьому ряду зможуть хіба що діти, оскільки місця для ніг та голови залишається зовсім небагато. Обидва крісла забезпечені електроприводами та у складеному вигляді утворюють рівну площадку.

У складеному вигляді сидіння третього ряду утворюють рівну площадку tesla.com

Спочатку версія Standard Range буде доступна для американських покупців Tesla Model Y, але у майбутньому вона може з'явитися на інших ринках. Поява "бюджетної" модифікації кроссовера дозволить істотно збільшити купівельну аудиторію.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla відкрила у Шанхаї найбільшу у світі станцію для зарядки електромобілів, а в штаті Нью-Йорк Tesla Model Y надійшла на службу поліцейського департаменту.