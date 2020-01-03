Красень: електричний кросовер Ford помітили на дорогах

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E вперше засвітився у природному середовищі існування. Автомобіль виїхав на дороги загального користування в рамках заводських тестів.

На це вказують фото автомобіля, опубліковані на форумі macheforum.com (цей сайт цілком і повністю присвячений електричної новинці "блакитного овалу"). Один з читачів ресурсу сфотографував тестовий прототип Mustang Mach-E в околицях Лос-Анджелеса (США).

Ford Mustang Mach-E, який помітили на дорогах macheforum.com

Дана новина цікава тим, що це якраз перша поява електричного кросовера Форд за межами стендів: до цього машина показувалася лише на офіційних фото. І судячи з того, що задня частина новинки обклеєна плівкою, серійний варіант моделі буде трохи відрізнятися від дебютної версії (її, нагадаємо, представили в листопаді минулого року), але в цілому ж автомобіль збереже свій дизайн.

Ford Mustang Mach-E, який помітили на дорогах macheforum.com

Ford Mustang Mach-E з'явиться в автосалонах лише в 2021 році, але предзазказ на новинку можна зробити вже зараз – для цього потрібно внести депозит у розмірі 500 доларів. Автомобіль доступний в декількох модифікаціях, в найпросунутішій з них (GT) він має потужність 465 к.с. і запасом ходу близько 480 км. Стартова ціна моделі – 43,4 тис. доларів.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Ford Mustang Mach-E media.ford.com/

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Туреччині представили свій перший автомобіль. Ним став електричний кросовер.

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