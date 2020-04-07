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7 квітня • оновлено в 19:30
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Коронавірус зробив електромобілі більш популярними

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Спалах коронавірусу, який охопив весь світ, приніс деяку користь електромобілям – через нього вони стали більш популярними. До такого висновку прийшли британські аналітики.

Компанія Venson Automotive Solutions провела опитування серед британців і з'ясувала, що після пандемії COVID-19 суспільство стало усвідомлювати переваги володіння машиною на батарейках. Зокрема, 45% опитаних звернули увагу на те, що після того, як люди здебільшого відмовилися від поїздок і перейшли на віддалений режим роботи (або ж пішли у відпустку), повітря стало помітно чистішим.

Коронавірус зробив електромобілі більш популярними

airqualitynews.com

Із 45% вищезазначених респондентів 19% відзначили, що їх наступним автомобілем точно буде електрокар. Інші 26% запевнили, що мають намір їздити на електромобілі протягом наступних 5 років. Для порівняння, аналогічне дослідження за 2019 рік показало, що 31% британців не мають наміру міняти паливну машину на EV у найближчі 10-15 років.

Нарешті, ще 17% респондентів заявили, що то зменшення забруднення повітря зміцнило їх намір пересісти на електромобіль.

У Venson Automotive Solutions наголосили, що ТЗ з традиційними силовими установками дійсно завдають великої шкоди екології: на них припадає приблизно 23% всіх парникових газів на планеті. Водночас на бензинові і дизельні авто припадає 72% викидів парникових газів у транспортному секторі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що для електромобілів розробили дуже потужний мотор, який важить всього 10 кілограмів.

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Автор
Віталій Сазонов
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