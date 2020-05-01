Короб на колесах із 70-х: найбільш продаваний електрокар до Тесли

Нещодавно у мережі з'явилося оголошення про продаж незвичайного електромобіля родом з 1970-х годов. Що це за машина? Вона досить цікава своєю історією.

Прийнято вважати, що ера електромобілів зародилася зі становленням компанії Тесла (у всякому разі, в США). Але Ілон Маск був далеко не першим, хто спробував поширити ідею чисто електричних автомобілів у Сполучених Штатах. У минулому (в 1990-2000-х) створювалися такі електромобілі, як Chrysler TEVan, Chevy S-10 та електрична версія Ford Ranger. Також не варто забувати і про GM EV1 з дуже цікавою, але драматичною історією.

CitiCar - електромобіль з 1970-х cars.com

Всі ці автомобілі були проектами великих і успішних брендів, але жоден з них не робив електрокар, який можна було б назвати серійним (велика частина машин так і залишилася експериментальними). Проте, в історії США був автомобіль, який претендує на звання наймасовішого електрокара Америки до настання епохи Тесла. Його ж можна справедливо вважати і найбільш продаваним.

CitiCar - електромобіль з 1970-х cars.com

Сталося це більше сорока років тому. У 1974 році компанія Sebring-Vangurd (пізніше – Commuter Vehicles) створила електричний компакт-кар під назвою CitiCar. Незважаючи на те, що машина виглядала суперечливо, та й взагалі її з натяжкою можна було назвати автомобілем, розробникам вдалося поставити своє ноу-хау на конвеєр.

CitiCar - електромобіль з 1970-х cars.com

Уже тоді виробник пропонував три варіанти моделі в залежності від потужності і ємності батарей, у топовому виконанні електрокар міг проїхати на одному заряді трохи більше 60 км і розвивав максимальну швидкість у 56 км/год.

У народі CitiCar мав багато прізвиськ, одним з яких було "короб". Автомобіль протримався на конвеєрі до 1977 року, і за цей час було випущено 4500 прим CitiCar. І всі вони були продані. Вражає, чи не так?

І ось якраз саме такий електрокар (на фото нижче) недавно з'явився в продажу на одному з сайтів, що спеціалізується на класичних авто. За автомобіль 1976 року випуску в хорошому стані просять 3500 доларів – порівняно небагато, як для цікавої частинки історії американського автопрому.

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

CitiCar - електромобіль з 1970-х classicautomall.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що для електромобілів створили батарею, розраховану на 2000 км пробігу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram