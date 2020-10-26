Корейці створили батарею для електрокарів, якої вистачає на 1000 км пробігу

Корейська компанія SK Innovation розкрила подробиці щодо двух революційних батарей для електромобілів власного розроблення. Обидва акумулятора вражають своїми характеристиками: перший з них забезпечує запас ходу в 800 км і може заряджатися за все за 20 хвилин, другого ж вистачає на автономність ходу у 1000 км. Презентація нових продуктів пройшла в рамках форуму InterBattery 2020 року, організованого в Сеулі Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Як повідомляє InsideEVs, метою SK Innovation було створення покращених батарей для електромобілів порівняно з нинішнім аналогами. При створенні нових елементів живлення вчені керувалися такими критеріями, як безпека, швидкість зарядки і відстань, пройдена автомобілем на одній зарядці.

Одна батарея SK Innovation розрахована на пробіг у 800 км, інша - у 1000 км InsideEVs

Південнокорейська фірма спеціалізується на батареях для електромобілів вже 10 років, і за цей час не було зафіксовано жодного випадку загоряння акумулятора цієї компанії, що є досить серйозним досягненням.

В SK Innovation повідомили, що повністю робота над новими батареями, які забезпечують запас ходу у 800 і 1000 км відповідно, завершиться до кінця 2020 або початку 2021 року, тоді ж відбудеться їх світовий дебют.

Розробники сподіваються, що провідні автовиробники схвалять їх продукт і "візьмуть на озброєння".

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