"Копи" порівняли вартість володіння електромобілем і бензиновим авто

Американські поліцейські з Баргерсвілля, штат Індіана, поділилися статистикою про витрати на свій службовий електромобіль – Tesla Model 3. Їх вони також порівняли з вартістю володіння аналогічним за класом бензиновим авто.

Як повідомляє InsideEVs, "трійка" Tesla прописалася в автопарку поліції Баргерсвілля в серпні минулого року (цікаво, що це була найперша Tesla Model 3, що заступила на поліцейську службу в принципі). Як тільки її поставили на облік, "копи" стали підраховувати, у скільки обходиться машина, паралельно ведучи статистику по іншому службовому авто – Dodge Charger.

Поліцейська Tesla Model 3. Фото: teslarati.com

Отже, через рік Dodge Charger "з'їв" 7580 доларів, тоді як Tesla Model 3 виявилася набагато скромнішою в своїх апетитах. Автомобіль не потребував в обслуговуванні, а оскільки вартість електрики набагато нижча, ніж вартість бензину, економія склала приголомшливі 6750 доларів. При витратах лише 825 доларів різниця в ціні автомобіля була практично знівельована у перший рік. Поліцейський Dodge Charger коштував 33 612 доларів, а Tesla Model 3 обійшлася трохи дорожче – 41 945 доларів.

Порівняння витрат на Tesla Model 3 і Dodge Charger за рік. Фото: insideEVs

Якщо все буде продовжуватися в тому ж дусі, електромобіль Tesla Model 3 сміливо може завоювати звання ідеальної поліцейської машини.

До слова, а ось BMW i3 виявився вкрай невідповідним для поліції автомобілем. Як раніше писав OBOZREVATEL, партію поліцейських електрокарів "БМВ" списали і виставили на продаж зі знижками.