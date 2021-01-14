Концерн SAIC запустили новий бренд Intelligence in Motion

Один із найбільших китайських автовиробників, концерн SAIC, запустив новий бренд IM, який буде випускати суто електромобілі.

Про це повідомляє портал Autohome. Новий проєкт китайського виробника є результатом кооперації SAIC, інтернет-гіганта Alibaba та адміністрації шанхайського району Пудун, якій належать 18% акцій спільного підприємства.

Первістком нового бренду IM – Intelligence in Motion – став прототип електричного седана autohome.com.cn

Первістком нового бренду IM – Intelligence in Motion (англ. "Інтелект у русі") – став прототип електричного седана, який поки не має навіть власного індексу. Автомобіль за своїми розмірами можна порівняти з Tesla Model S. Його довжина сягає 5 м, а ширина – приблизно 2 м.

Автомобіль за своїми розмірами можна порівняти з Tesla Model S autohome.com.cn

Повнопривідний седан оснащено двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 700 Нм. Із таким арсеналом модель здатна розганятися до 100 км/год усього за 3,9 с. На вибір буде запропоновано дві батареї ємністю 93 або 115 кВтг. У топової версії седан зможе подолати до 870 км. Цікаво, що крім звичайного зарядного порту під днищем машини є індукційна бездротова зарядка потужністю 11 кВт.

Повнопривідний седан оснащено двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. autohome.com.cn

Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт із 39-дюймовим дисплеєм та систему автономного керування. Для оздолення використано напіванілінову шкіру та дерево. Автопілот має 15 камер, 12 ультразвукових та 5 міліметрових радарів, а обробку інформації виконує потужний процесор Nvidia Xavier.

Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт із 39-дюймовим дисплеєм autohome.com.cn

У списку опцій – оригінальна матрична світлодіодна оптика, двері із сервоприводом, а також камери заднього вигляду замість звичних дзеркал. Фари дають змогу змінювати форму світлового пучка, а також "малювати" на дорозі навігаційні підказки для водія. А над лобовим склом розташовується бортовий відеореєстратор Carlog, що складається з трьох камер, які забезпечують огляд на 180 градусів.

У топовій версії седан зможе подолати до 870 км autohome.com.cn

У продажу новинка з'явиться на китайському ринку до кінця нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, британська компанія MG, що входить до складу концерну SAIC, показала свій перший спортивний електромобіль, а їхні конкуренти з Geely для створення електромобілів об'єднають зусилля з інтернет-гігантом Baidu.