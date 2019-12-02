Конкурент Tesla Model Y дебютує в січні

Компанія Генріка Фіскера обіцяє представити в січні електричний кросовер Fisker Ocean, який стане конкурентом Tesla Model Y.

Як стало відомо OBOZREVATEL, заснована три роки тому в США компанія Fisker Inc. планує презентувати електричний кросовер Fisker Ocean. Кросовер коштуватиме приблизно $ 50 тисяч, причому вже сьогодні можна оформити замовлення, заплативши передоплату в розмірі 250 доларів безпосередньо на сайті автовиробника.

Fisker Ocean fiskerinc.com

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За словами творця, це буде "найзручніший і комфортабельний SUV на електротязі". За своїми розмірами Fisker Ocean відноситься до середньорозмірних кросоверів. Його довжина сягає 4,6 м. Для підвищення енергоефективності всю площу даху займає сонячна панель, яка дозволить скористатися абсолютно безкоштовною енергією сонця. Запасу накопиченої електрики вистачить, щоб додатково збільшити пробіг до 1600 км на рік.

Завдяки сонячній панелі на даху Fisker Ocean зможе додатково долати до 1600 км на рік завдяки безкоштовній енергії сонця fiskerinc.com

Крім того, в конструкції машини використовуються різні матеріали, здобуті шляхом вторинної переробки. Наприклад, підлогове покриття виготовлене з нейлону, отриманого з відходів виробництва риболовецьких сіток, а також елементів оформлення з поліуретану з підкладкою з віскози. Також для оздоблення салону застосовуються "екозамша" на основі волокон поліестеру з утилізованих пляшок. А гумові деталі виготовлені з перероблених шин.

Fisker Ocean fiskerinc.com

За даними виробника, запас руху електричного кросовера становитиме понад 480 км, а автомобіль оснащений акумуляторною батареєю енергоємністю 80 кВт/год.

Fisker Ocean fiskerinc.com

Виробництво буде організовано наприкінці майбутнього року, а перші покупці зможуть отримати Fisker Ocean у 2022 році. Світовий дебют новинки відбудеться 4 січня 2020 року в Лас-Вегасі в рамках міжнародної виставки промислової електроніки CES-2020.

Одним із конкурентів Fisker Ocean стане нещодавно презентований Ford Mustang Much-E ford.com

Але головною мішенню для нового дітища Генріка Фіскера, безумовно, є Tesla Model Y tesla.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford представила перший у своїй історії електричний кросовер.

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