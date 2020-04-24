Конкурент Tesla Model 3 від Volvo виявився дешевше очікуваного

Компанія Polestar, яка донедавна була донькою Volvo (обидві фірми входять e "пакет" китайського концерну Geely) оголосила ціни на свій перший електромобіль – фастбек Polestar 2. Сталося це через місяць після початку виробництва новинки.

Першими цінник на новинку отримали американці. У США вартість Polestar 2 стартує з позначки у 59 900 доларів, що на 3000 доларів менше, ніж очікувалося.

Polestar 2 polestar.com

Polestar хотіла досягти цінового паритету з Tesla Model 3 – найближчим суперником свого фастбека. Проте, схожа за характеристиками "трійка" все одно коштує трохи менше – вона дешевша за "шведа" на 2900 доларів.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Є вже ціни і на додаткові опції. Наприклад, пакет збільшення продуктивності Performance Pack обійдеться покупцям у 5000 доларів, обробка шкірою наппа – у 4000 доларів.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 може похвалитися досить солідними характеристиками: віддача силової установки становить 408 к.с. і 660 Нм; батарея – ємністю 78 кВтг, її вистачає на 443 км пробігу. При цьому електрофастбек є першим автомобілем в світі, який має інформаційно-розважальною системою на базі Android з вбудованими сервісами Google Assistant, Google Maps і Google Play Store.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Поставки Polestar 2 в США почнуться влітку 2020 року, пізніше новинка добереться і до інших регіонів.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про Polestar 1 – гібридному купе марки, яке є її першою моделлю в принципі.

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