Компанія MMS провела тести прототипу мікролітражки Microlino 2.0

Швейцарська компанія Micro Mobility Systems (MMS) провела випробування прототипу компактного мікромобіль Microlino 2.0 та має намір представити серійну модель вже у майбутньому році.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Нову версію мікролітражки обіцяють закінчити протягом найближчих декількох тижнів, а потім в короткі терміни налагодити серійний випуск спадкоємиці легендарної BMW Isetta.

Ще однією новиною компанії став прихід до наглядової ради компанії Ганса-Петера Клебіндера, який свого часу був займав керівні посади в компаніях Mini та Audi в Німеччині.

Нагадаємо, що проект Microlino стартував ще у 2015 році, а перший прототип був представлений у 2016 році на автошоу в Женеві. З того часу відбулося багато змін, в результаті чого мікромобіль так і не був запущений у серію.

Однією з причин став скандал за участю німецької компанії Artega. Вона купила італійську фірму Tazzari, на потужностях якої планувалося випускати Microlino, та вирішила випускати микролитражку без участі MMS. В ході досудових розглядів обидві компанії досягли угоди, що Artega буде випускати свою версію моделі під ім'ям Karo, а MMS продовжить роботи над Microlino.

В результаті модернізації нова версія мікролітражки отримала назву Microlino 2.0. Від свого попередника вона відрізняється повністю новим шасі, силовим агрегатом, підвіскою, зсувним дахом та навіть світлотехнікою. Фактично, це абсолютно новий автомобіль, що зберіг лише стилістику знаменитого прообразу від BMW.

Також автомобіль отримає абсолютно новий інтер'єр з двома дисплеями, перший з яких представляє мініатюрну шкалу приладів, а другий буде відповідати за допоміжні функції. Своєрідною візитівкою Microlino 2.0 стануть світлодіодні стрічки, що оперізують передню та задню частини кузова.

У рух "крихітку" буде приводити 15-сильний електромотор, а живлення для нього забезпечить компактна літій-іонна батарея енергоємністю 8 або 14,4 кВтг. Залежно від АКБ Microlino 2.0 зможе долати від 125 до 200 км. Швидкість мікролітражки складе 90 км/год, а на зарядку батареї від домашньої розетки буде потрібно близько 4 годин.

Придбати електрокар можна буде за ціною від 12 тисяч євро. Для порівняння, за Artega Karo просять не менше 17995 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen представила двомісний електромобіль Ami, а їх конкуренти з Toyota показали сітікар С+pod, який за розмірами менше, ніж Smart.