Компанія Lucid Motors розсекретила дані електромобіля Lucid Air
Американська компанія Lucid Motors поділилася детальною інформацією щодо свого першого електромобіля – седана Lucid Air.
Вперше представлена як прототип ще 4 роки тому, новинка отримала серійні форми. Автомобіль має високі технічні характеристики, привабливий дизайн і буде доступним у 4 варіантах виконання.
Lucid Air отримав батарею енергоємністю 113 кВтч, яка живить два електромотори сумарною потужністю 1080 к.с. У топової версії Dream Edition, седан Air здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 2,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 270 км/год. Запас ходу такої версії складе близько 810 км.
Крім флагмана, покупцям буде доступні ще три модифікації – Air, Air Touring і Air Grand Touring. Зокрема, Air Grand Touring отримає в своє розпорядження два сумарною віддачею 800 л.с. З таким арсеналом на спринт від 0 до 100 км/год йому потрібно 3 секунди. За твердженням творців, ця модифікація здатна долати без підзарядки понад 830 км.
Версія Lucid Air Touring має потенціал в 620 к.с. і розганяється до першої "сотні" за 3,2 с. Заявлений запас ходу – 653 км. А характеристики базової версії стануть відомі ближче до початку продажів, які заплановані на 2022 рік.
Незалежно від версії, процес зарядки на потужних станціях DC Fast Charging буде займати близько 20 хвилин. Цього часу вистачить, щоб гарантувати запас ходу в 300 миль (482 км).
Управління допоміжними функціями покладено на окрему, так звану "панель пілота". При необхідності цей тачпад може ховатися в приладову панель забезпечуючи доступ до місткого відділення для дрібних речей.
Спочатку Lucid Air отримає п'ятимісний салон з диваном для пасажирів заднього ряду, але пізніше компанія обіцяє запропонувати опцію у вигляді двох індивідуальних крісел з електроприводами і можливістю змінювати нахил спинки.
Крім того, Lucid Air має інформаційно-розважальну систему, яка підтримує Amazon Alexa та інші додатки з можливістю оновлювати їх "по повітрю".
Для моделі буде доступне велике вітрове скло, яке плавно переходить в панель даху, а також панорамний скляний дах над другим рядом сидінь.
Новинка отримає комплексну систему допомоги водієві Lucid DreamDrive. Вона використовує для своєї роботи 32 різних сенсора, включаючи лідар високої здатності, що дозволяє реалізувати функції автономного управління 3-го рівня.
Ціни на базову версію Lucid Air стартують з позначки $72500 (з урахуванням федеральної знижки в розмірі $7500), а перші екземпляри надійдуть до покупців в 2022 році. Версія Air Touring обійдеться в $87500 і буде доступна в майбутньому році. Air Grand Touring очікується в середині 2021 року за ціною від $131500. Ну а за флагманський Air Dream Edition, який обіцяють найближчої весни доведеться викласти не менше $161500.
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