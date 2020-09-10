Компанія Lucid Motors розсекретила дані електромобіля Lucid Air

Американська компанія Lucid Motors поділилася детальною інформацією щодо свого першого електромобіля – седана Lucid Air.

Вперше представлена як прототип ще 4 роки тому, новинка отримала серійні форми. Автомобіль має високі технічні характеристики, привабливий дизайн і буде доступним у 4 варіантах виконання.

Lucid Air отримав батарею енергоємністю 113 кВтч, яка живить два електромотори сумарною потужністю 1080 к.с. У топової версії Dream Edition, седан Air здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 2,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 270 км/год. Запас ходу такої версії складе близько 810 км.

Lucid Air буде запропонований покупцям в чотирьох модифікаціях. Фото: lucidmotors.com

Крім флагмана, покупцям буде доступні ще три модифікації – Air, Air Touring і Air Grand Touring. Зокрема, Air Grand Touring отримає в своє розпорядження два сумарною віддачею 800 л.с. З таким арсеналом на спринт від 0 до 100 км/год йому потрібно 3 секунди. За твердженням творців, ця модифікація здатна долати без підзарядки понад 830 км.

2021 Lucid Air. Фото: lucidmotors.com

Версія Lucid Air Touring має потенціал в 620 к.с. і розганяється до першої "сотні" за 3,2 с. Заявлений запас ходу – 653 км. А характеристики базової версії стануть відомі ближче до початку продажів, які заплановані на 2022 рік.

Lucid Air отримав привабливий футуристичний дизайн. Фото: lucidmotors.com

Незалежно від версії, процес зарядки на потужних станціях DC Fast Charging буде займати близько 20 хвилин. Цього часу вистачить, щоб гарантувати запас ходу в 300 миль (482 км).

Футуристичний салон отримав 34-дюймовий вигнутий дисплей з роздільною здатністю 5К, який "ширяє" над панеллю приладів. Фото: lucidmotors.com

Лобове скло плавно переходить в панель даху. Фото: lucidmotors.com

Управління допоміжними функціями покладено на окрему, так звану "панель пілота". При необхідності цей тачпад може ховатися в приладову панель забезпечуючи доступ до місткого відділення для дрібних речей.

Управління допоміжними функціями покладено на окрему, так звану "панель пілота". Фото: lucidmotors.com

При необхідності цей тачпад може ховатися в приладову панель забезпечуючи доступ до місткого відділення для дрібних речей. Фото: lucidmotors.com

Спочатку Lucid Air отримає п'ятимісний салон з диваном для пасажирів заднього ряду, але пізніше компанія обіцяє запропонувати опцію у вигляді двох індивідуальних крісел з електроприводами і можливістю змінювати нахил спинки.

Спочатку Lucid Air отримає п'ятимісний салон з диваном для пасажирів заднього ряду. фото: lucidmotors.com

Крім того, Lucid Air має інформаційно-розважальну систему, яка підтримує Amazon Alexa та інші додатки з можливістю оновлювати їх "по повітрю".

2021 Lucid Air. Фото: lucidmotors.com

Для моделі буде доступне велике вітрове скло, яке плавно переходить в панель даху, а також панорамний скляний дах над другим рядом сидінь.

Над заднім рядом сидінь передбачен панорамний дах. Фото: lucidmotors.com

Новинка отримає комплексну систему допомоги водієві Lucid DreamDrive. Вона використовує для своєї роботи 32 різних сенсора, включаючи лідар високої здатності, що дозволяє реалізувати функції автономного управління 3-го рівня.

Lucid Air отримає комплексну систему допомоги водієві Lucid DreamDrive. Фото: lucidmotors.com

Ціни на базову версію Lucid Air стартують з позначки $72500 (з урахуванням федеральної знижки в розмірі $7500), а перші екземпляри надійдуть до покупців в 2022 році. Версія Air Touring обійдеться в $87500 і буде доступна в майбутньому році. Air Grand Touring очікується в середині 2021 року за ціною від $131500. Ну а за флагманський Air Dream Edition, який обіцяють найближчої весни доведеться викласти не менше $161500.

Ціни на базову версію Lucid Air стартують з позначки $72500. Фото: lucidmotors.com

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