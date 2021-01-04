Компанія Fisker показала перший тизер свого електропікапа

Американська компанія Fisker планує найближчим часом презентувати свій перший електричний пікап.

Зображення новинки представив на своїй сторінці у LinkedIn керівник компанії Генрік Фіскер.

Тизер нового пікапа від компанії Fisker linkedin.com/in/henrikfiskerofficial

Інформація про плани щодо створення електричного пікапа вперше з'явилася у лютому минулого року. Тоді Фіскер опублікував у своєму твіттері тизер новинки під назвою Alaska. Зовнішній вигляд нового пікапа став ще більш експресивним, порівняно з попередником. Він складе конкуренцію не менш екстравагантним моделям пікапів Bollinger, Hummer, Rivian, а також Tesla.

Зображення Fisker Alaska з Твіттера Генріка Фіскер twitter.com/fiskerinc

Компанія Фіскер має намір поборотися за гаманці покупців електромобілів. Влітку минулого року Fisker поділився планами щодо створення електричного кросовера Ocean. Новинка покликана скласти конкуренцію Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC та Tesla Model X. Творці обіцяють забезпечити автомобіль двома тяговими електромоторами та потужною батареєю на 80 кВтг. Серед цікавих особливостей моделі Ocean – наявність сонячних панелей на даху, які дозволяють накопичити енергію за рік на подолання додатково до 1600 км.

Кросовер Fisker Ocean представили 2020 року fiskerinc.com

Крім кросовера та пікапа в компанії планують до 2025 року запропонувати широку гаму моделей на електротязі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний пікап Rivian R1T зробив заїзд через пустелю без підзарядки, а компанія Bollinger показала передсерійні електричні всюдиходи В1 та В2.