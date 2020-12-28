Компанія Canoo презентувала електрофургони MPDV

Американський стартап показав сімейство розвізних електричних фургонів MPDV, здатних подолати понад 480 км на одній зарядці (за циклом WLTP).

Про це повідомляє пресслужба виробника. Стартап із Лос-Анджелеса презентував одразу два варіанти моделі, які отримали робочу назву Multi-Purpose Delivery Vehicle 1 та Multi-Purpose Delivery Vehicle 2 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За розрахунками компанії, використання MPDV дозволить економити на пальному та експлуатаційних витратах до 80 тисяч доларів щорічно порівняно з аналогічним фургоном із ДВС. Вартість електрокара оцінюється в $33000 за менший за розмірами MPDV1. Для порівняння: аналогічний фургон Chevrolet Express Cargo обійдеться у США в $39698. Крім того, за твердженням творців, електрична архітектура дозволяє зробити вантажний простір приблизно на 30% більшим за рахунок пласкої підлоги та відсутності ДВС.

Більший MPDV2 має вантажне відділення розміром 12,7 м куб., що можна порівняти з об'ємом фургона Ford Transit Van. У MPDV1 вантажне відділення вміщує до 6,5 м куб. багажу, що практично не поступається Chevrolet Express або Nissan NV.

Електромобілі мають 200-сильний електромотор та можуть оснащуватися батареєю на 40, 60 або 80 кВтг. На зарядку від 20 до 80% ємності потрібно всього близько пів години. Залежно від ємності АКБ та версії фургона запас ходу за циклом WLTP становить від 180 до 480 км.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz готує нове електричне сімейство eSprinter, а американський Rivian показав перші зразки розвізного фургона, створеного за замовленням Amazon.