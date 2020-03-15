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15 березня • оновлено в 09:43
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Класичний Ford Bronco перетворили в 600-сильний електромобіль

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Компанія Zero Labs Automotive представила позашляховик Ford Bronco в стилі ретро, але із сучасною електричною начинкою.

Як стало відомо OBOZREVATEL, молода компанія Zero Labs Automotive з Каліфорнії підготувала для любителів класичних Ford Bronco першого покоління (1966-1977) незвичайний ремейк.

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

Орініальний Ford Bronco першого покоління випускався з 1966 по 1977 рік

Орініальний Ford Bronco першого покоління випускався з 1966 по 1977 рік

ford.com

Зовні автомобіль зберіг класичні риси оригінального Bronco. Покупці можуть вибирати між сталевим або карбоновим кузовом.

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

Базова версія оснащується 300-сильним (220 кВт) електромотором, який розвиває крутний момент 330 Нм. Привід здійснюється на задні колеса.

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

Топ-модель пропонується з двома електромоторами сумарною потужністю 600 к.с., кожен з яких забезпечує обертання свій пари коліс, а в якості опції один з моторів можна відключати. Живлення для електромоторів забезпечує літій-іонна батарея ємністю 70 кВтг.

2021 Zero Labs Ford Bronco зі сталевим кузовом має емблему Ford

2021 Zero Labs Ford Bronco зі сталевим кузовом має емблему Ford

zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

Крім того, автомобіль має незалежну адаптивну підвіску всіх коліс, систему рекуперації енергії гальмування, швидку зарядку і здатний долати до 305 км.

2021 Zero Labs Ford Bronco з карбоновим кузовом має світлодіодну емблему Zero Labs

2021 Zero Labs Ford Bronco з карбоновим кузовом має світлодіодну емблему Zero Labs

zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

За модель зі сталевим кузовом Zero Labs Automotive просить від $ 185000, а модель з карбоновим кузовом обійдеться не менше $ 240000. З повним комплектом опцій ціна карбонового Bronco може досягати $ 400000. Перші автомобілі відправляться до покупців в кінці нинішнього року.

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

2021 Zero Labs Ford Bronco

2021 Zero Labs Ford Bronco

zerolabs.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, британці вирішили відродити виробництво фургонів Morris 50-х років, але вже на електротязі.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
електромобілі новини авто позашляховик Ford
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