Китайці випустили конкурента Tesla Model Y за ціною Nissan Qashqai

Китайська компанія Leap Motor представила на автосалоні в Гуанчжоу електричний кросовер під назвою C11. За розмірами і характеристиками новинка схожа з Tesla Model Y, але водночас коштує в півтора рази дешевше – на рівні Nissan Qashqai.

Leap C11 побудований на платформі власного розроблення, його довжина становить 4745 мм, ширина – 1890 мм, висота – 1635 мм, а розмір колісної бази – 2923 мм. У рух новий китайський електрокрос приводиться двома електромоторами загальною потужністю 400 кВт/544 к.с. і 720 Нм, завдяки яким розгін від 0 до 100 км/год займає лише 4,9 секунди, пише Leiphone. Обидва мотори розкидані по двох осях і формують повний привід.

Leap C11 Leap Motors

Пізніше у Leap C11 з'явиться одномоторний варіант з розгоном до "сотні" за 7,9 сек. А ось батарея у машини лише одна – ємністю 90 кВтгод. Її вистачає, щоб проїхати 550-600 км за циклом NEDC.

Leap C11 Leap Motors

Водієві водієві доступні три режими водіння – Sport, Comfort і Eco. Також є система напівавтономного водіння.

Leap C11 Leap Motors

Leap C11 Leap Motors

Нарешті, кросовер Leap C11 ще й добре оснащений. Він може похвалитися матричною оптикою, 20-дюймовими колісними дисками (шини Continental UltraContact 255/45 R20), панорамним дахом, салоном з оздобленням шкірою Nappa, підігрівом сидінь, двуспицевим багатофункціональним кермом, цифровою панеллю приладів і 13-дюймовим сенсорним екраном мультимедіа.

Leap C11 Leap Motors

Leap C11 Leap Motors

Продаж Leap C11 стартує в третьому кварталі 2021 року. Ціни вже відомі: купити новий електромобіль можна буде за ціною від 24,4 тис. до 30,5 тис. доларів.