Китайці показали новий кросовер з незвичайною функцією

Китайська компанія FAW показала новий електричний кросовер Bestune E01. Крім стильного дизайну, автомобіль отримав незвичайну опцію.

У салоні електромобіля Bestune E01 на передній панелі пропонується установка голограми з анімованим зображенням дівчини, яка виконує функцію візуалізації для голосового асистенту.

Це рішення виглядає незвично. Така опція може відволікати водіїв під час руху, але, можливо, на ходу автомобіля картинка стає неактивною.

На передній панелі пропонується установка голограми із зображенням дівчини. Фото: carakoom.com

Китайський кросовер Bestune E01 отримав дуже сучасний дизайн з вузькими фарами і ліхтарями, аеродинамічними колісними дисками та прихованими ручками дверей. Електромотор видає 190 к.с., а запас ходу від 61,34-кіловатної батареї дорівнює 450 км.

Інтер'єр Bestune вийшов технологічним. Фото: carakoom.com

Bestune E01 отримав дуже сучасний дизайн. Фото: carakoom.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на продаж виставили найбільш незвичайний електромобіль вітчизняного виробництва.

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