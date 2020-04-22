Китайці показали електрокроссовер c запасом ходу понад 650 км
Китайська компанія BAIC презентувала новий електричний кросовер преміум-класу Arcfox α-T (alpha-T).
Cреднеразмерний електрокар створений на основі концепту Arcfox ECF, показаного в минулому році. Автомобіль побудований на модульній архітектурі IMC (Intelligent Module Criterion), створеної спільними зусиллями фахівців BAIC і австрійської компанії Magna International. У проекті брали участь такі відомі бренди, як BorgWarner, Bosch, Huawei, Siemens і Valeo.
Кросовер оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 160 кВт (218 к.с.) і має крутний момент 360 Нм. Кожен двигун приводить в рух свою пару коліс. Живлення для моторів забезпечує батарею ємністю 93,6 кВтг від корейського виробника SK Innovation. За твердженням творців запас ходу по циклу NEDC становить 653 км.
Футуристичний вигляд для новинки створений командою стилістів під керівництвом знаменитого дизайнера Вальтера де Сільви. Обтічний силует кузова має хороший показник аеродинамічного опору повітрю – 0,288.
Однією з особливостей новинки є панорамний дах з люком довжиною більше 2 метрів і площею 2,6 м кв. Вся світлотехніка виконана на світлодіодах, а в фарах використовується матрична технологія, що дозволяє змінювати інтенсивність кожного світлодіода окремо.
За своїми розмірами α-T вийшов трохи крупніше Mercedes-Benz EQC, але поступається Audi e-tron і Tesla Model X. Його довжина – 4788 мм, ширина – 1940 мм і висота – 1683 мм. Колісна база новинки – 2915 мм.
У просторому салоні – царство електроніки. Приладова панель, мультімедіний система і блок управління кліматом мають власні цифрові екрани. Зокрема, дисплей мультимедіа має діагональ 20,3 дюйма і дозвіл 4K.
В оснащення входить автопілот, бездротова зарядка для смартфонів, підтримка стандарту 5G, про також можливість управління мультимедіа за допомогою голосу і жестів. Меломанів порадує аудіосистема Lexicon Quantum Logic з об'ємним звучанням.
Виробництво електричного кросовера має стартувати в липні на спільному підприємстві BAIC BluePark Magna Automobile в Чженьцзян. У китайських дилерів новинка очікується у серпенi за ціною близько 280 тисяч юанів (1,07 млн грн).
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